El PP denuncia la "insalubridad" del Polígono 58 por la acumulación de basura y enseres

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha alzado la voz este lunes para denunciar el estado de "abandono y dejadez" que presenta el Polígono 58. Según los populares, la zona sufre desde hace tiempo una imagen "penosa" debido al mal estado de los contenedores y a la acumulación descontrolada de residuos y enseres en la vía pública.

Durante un recorrido por el barrio, los concejales del PP han constatado que la basura se amontona sin control en calles como Bonifacio Rodríguez, Valcarce, Valdueza o Valdellorma. Se da la circunstancia de que estas vías lindan con el municipio de San Andrés del Rabanedo, donde la crisis de la recogida de basuras también es crítica desde hace meses.

El portavoz del PP, David Fernández, ha sido tajante al solicitar al equipo de Gobierno de José Antonio Diez una mejora urgente en la gestión de la limpieza:

"No se puede permitir que la basura esté amontonada junto a los contenedores durante días, con el peligro que supone por la proliferación de ratas, los malos olores y la imagen de suciedad que ofrece la ciudad", señala Fernández.

Desde las filas populares cuestionan si el origen del problema reside en una falta de capacidad de los depósitos actuales, en la necesidad de aumentar las unidades en el barrio o en una frecuencia de recogida insuficiente. "Sea cual sea el motivo, el Ayuntamiento tiene que solucionar este problema de forma inmediata", concluye el portavoz.

Un problema que se extiende

Aunque el foco se ha puesto en el Polígono 58, el Partido Popular advierte de que este no es un caso aislado en el término municipal. La formación recalca que la acumulación de bolsas y enseres fuera de los contenedores se está convirtiendo en una estampa habitual que requiere una revisión profunda del servicio de limpieza para evitar que la situación de insalubridad se cronifique.