Cae en León el autor de 30 robos en garajes

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de León han dado por finalizada la “Operación V-16”, una investigación que se ha saldado con la detención del presunto responsable de más de una treintena de robos con fuerza en el interior de vehículos. El arrestado, un hombre de 39 años con un amplio historial delictivo, centraba su actividad en garajes comunitarios de toda la capital leonesa.

La investigación se inició tras detectarse, desde el comienzo de las fiestas navideñas, un repunte inusual de asaltos a coches. El delincuente empleaba siempre el mismo modus operandi: apalancaba las ventanillas de los vehículos hasta fracturarlas para acceder al interior.

Lo que llamó la atención de los investigadores del Grupo II de Delincuencia Urbana fue un patrón común: en casi todos los robos, el objeto sustraído era la baliza V-16. Según la Policía Nacional, el móvil de esta oleada delictiva está directamente relacionado con la entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 2026, de la obligatoriedad de estos dispositivos conectados con la plataforma DGT 3.0.

La alta demanda y la facilidad para dar salida a estas balizas en el mercado negro —a precios muy inferiores a los de venta legal— convirtieron a estos dispositivos en el objetivo prioritario del ladrón, quien también aprovechaba para llevarse regalos navideños y objetos de valor dejados por los propietarios en los asientos.

Detenido "in fraganti" en el centro de León

Tras semanas de vigilancias, análisis de cámaras de seguridad y toma de testimonios, los agentes lograron identificar al sospechoso. La detención se produjo finalmente cuando el individuo se disponía a asaltar un nuevo garaje en una céntrica calle de León, logrando los agentes frustrar el robo en el último momento.

Debido a la gravedad de los hechos, la reiteración delictiva y la alarma social generada en la ciudad, la autoridad judicial ha decretado su ingreso inmediato en prisión tras ser puesto a su disposición.

