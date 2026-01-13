La CHD saca a concurso mejoras en la gestión de avenidas de la presa de Villameca

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha sacado a concurso un contrato por 1.030.776,47 euros para ejecutar actuaciones en los diques de Collado y en el río Tuerto, con el objetivo de recuperar la capacidad de embalse y mejorar la gestión de avenidas en la presa de Villameca (León).

Las obras, que tendrán una duración de 12 meses, incluyen trabajos de refuerzo y adecuación para garantizar la seguridad hidráulica y optimizar la respuesta ante episodios de lluvias intensas y crecidas, cada vez más frecuentes por el impacto del cambio climático.

El proyecto, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), forma parte del plan de modernización de infraestructuras hidráulicas de la CHD y es susceptible de financiación con fondos europeos Feder, lo que refuerza su alineación con las políticas comunitarias de adaptación al cambio climático y gestión sostenible del agua.

La presa de Villameca, construida en la década de 1940, es estratégica para el regadío y el abastecimiento en la zona central de León, pero la acumulación de sedimentos y el envejecimiento de sus estructuras han reducido su capacidad útil, lo que hace imprescindible esta intervención.

En paralelo, la CHD ha licitado un segundo contrato para la asistencia técnica en la vigilancia y control de las obras, con un presupuesto de 123.581,71 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Este servicio garantizará el seguimiento especializado de los trabajos y el cumplimiento de las condiciones ambientales, como el reciclado de residuos, exigidas en los pliegos.

Ambos procedimientos se tramitarán por vía abierta y admiten la presentación electrónica de ofertas hasta las 13.00 horas del 20 de enero de 2026. Las aperturas de plicas se realizarán telemáticamente entre el 22 de enero y el 19 de febrero.

Estas inversiones responden a la necesidad de garantizar la seguridad de las infraestructuras hidráulicas y mejorar la eficiencia en la gestión de recursos hídricos en un contexto de sequías prolongadas y fenómenos extremos.

Estas actuaciones se enmarcan en el plan de la CHD para reforzar la seguridad hidráulica en la cuenca del Duero, donde se han detectado necesidades de adaptación ante escenarios de mayor irregularidad en las precipitaciones. La inversión en Villameca se suma a otras iniciativas en la provincia para mejorar la resiliencia frente a avenidas y garantizar el suministro en periodos de escasez.