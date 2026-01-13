Herida una conductora leonesa en un choque de dos coches en Trobajo

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Una mujer ha resultado herida a consecuencia de un accidente de tráfico entre dos automóviles, a la altura de Trobajo del Camino.

Fue a las 11.17 horas en la calle Príncipe a la altura del número 12. La Policía Local investiga lo sucedido.

El Servicio de Emergencias 112 trasladó aviso a Policía Nacional y a Policía Local de San Andrés de Rabanedo. También se avisó a Emergencias Sanitarias - Sacyl para atender a una mujer con dolor abdominal.