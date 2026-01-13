Villadangos acogerá una fábrica de drones para defensa con una inversión de 20 millones de euros

Indra desarrollará una nueva planta industrial de fabricación de drones en Villadangos del Páramo, según el acuerdo firmado hoy entre el grupo y Edge Group en el Ministerio de Defensa, que prevé la inversión de 20 millones de euros en una nueva planta para la producción de drones, que generará hasta 200 empleos cuando esté a plena capacidad. Además impulsará en Valladolid una fábrica puntera de fabricación de micromotores.

La planta se instalará en la ampliación del Polígono Industrial de Villadangos, y será construida y financiada por la Junta de Castilla y León, que junto con Defensa lleva meses negociando la instalación del proyecto industrial en la provincia. El proyecto contará además con las líneas de apoyo a la actividad del gobierno autonómico.

De cara a iniciar cuanto antes la actividad, la Junta estudia incluso poner a disposición de Indra de manera provisional una nave ya construida, para iniciar cuanto antes la construcción de una gran planta que acogerá la fabricación de drones con las exigencias propias de una instalación de este tipo.

La puesta a disposición de una nave específica, que será propiedad de la Junta, y los incentivos a la actividad han sido determinantes para que Indra apostara por el polígono de Villadangos para instalar su nuevo proyecto industrial.

La firma del acuerdo hoy contó con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, el presidente de Edge Group, Faisal Al Bannai y el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano.

La fábrica que tendrá su sede en León se dedicará al desarrollo y producción de municiones merodeadoras y sistemas inteligentes destinados a programas de defensa españoles y europeos.

El acuerdo crea una nueva entidad industrial con una cartera estimada de pedidos plurianuales de alrededor de 2.000 millones de euros, y está orientada a cubrir las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas y de otros países europeos, según informa el Ministerio de Defensa.

La alianza entre Indra y Edge se inició en 2024 y se reforzó durante el año pasado, y "sitúa a España como un actor relevante en el desarrollo de soluciones avanzadas en ámbitos como los sistemas no tripulados, las armas inteligentes y otras capacidades de defensa emergentes".

En León producirán los drones 'kamikaze', también conocidos como munición merodeadora o de merodeo, que permite realizar ataques contra objetivos ocultos que emergen durante breves periodos de tiempo sin necesidad de situar activos de alto valor cerca de la zona.

Indra tendrá el control de la misma con una participación del 51%, por lo que sus resultados estarán consolidados en sus cuentas, mientras que la empresa de Emiratos Árabes Edge ostentará el 49% restante.

Valcarce señaló que el proyecto que se instalará en León "combina la experiencia tecnológica de una empresa líder española como Indra con un socio internacional de primer nivel, y demuestra que la cooperación industrial es clave para garantizar las capacidades críticas de defensa y reforzar la competitividad europea".

La secretaria de Estado incidió en que esta decisión pone en valor también el impacto territorial y social de la iniciativa: "La implantación de esta nueva capacidad industrial en León contribuirá al desarrollo económico local, a la creación de empleo cualificado y a la consolidación de un ecosistema industrial vinculado a tecnologías de vanguardia y a la apuesta estratégica por la Udrume que lleva a cabo el Ministerio de Defensa".

La Unidad de drones de la Unidad Militar de Emergencias (Udrume) es un proyecto operativo y de formación, que se desarrolla con alta tecnología y será un referente en sistemas aéreos, terrestres y acuáticos no tripulados, también conocidos como RPAS. Su sede es en la Base Militar del Ejército de Tierra Conde de Gazola, en San Andrés del Rabanedo.

Centro de Excelencia en León

Indra cuenta en León con el Centro de Excelencia en Seguridad, que desarrolla soluciones innovadoras en los ámbitos de seguridad, defensa, simulación, comunicaciones y navegación aérea, que se comercializan en todo el mundo. El plan estratégico que la compañía lleva a cabo en los últimos años, y que se refuerza ahora con el incremento de las inversiones estatales en seguridad y defensa, impulsa a las instalaciones leonesas como uno de los principales nodos de la compañía. No sólo en estos dos ámbitos, sino con su participación en proyectos como el Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC) para el Ejército de Tierra español. Se trata de un blindado que reemplazará a los M113, y que se integra en el sistema de misión Maestre que Indra desarrolla par armas y comunicaciones. O como el 8x8, un vehículo blindado también para el Ejército de Tierra.

La compañía sigue desarrollando desde sus instalaciones en León avances en comunicaciones seguras y gestión del tráfico aéreo. En los últimos años ha trabajado en soluciones altamente innovadoras, como el sistema antidron Crow; la plataforma Faedo de detección temprana de incendios forestales o el sistema de comunicación para el control de tráfico aéreo Garex.

Indra creó el centro leonés en 2007, con 30 personas, y ahora prepara nuevos proyectos que se suman a las actuaciones ya adelantadas hasta 2027. Con las que preveía también la incorporación de 150 nuevos profesionales hasta el próximo año, con lo que se alcanzaría una plantilla de 350 personas. La mayor parte de ellos proceden de las universidades tanto de León como cercanas.

Planes de Defensa

Indra participa en 15 de los 31 nuevos Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa, y recibirá a lo largo de los próximos años créditos por 6.500 millones de euros para desarrollar programas también en colaboración con otras compañías.

En total prevé crear más de 3.000 empleos directos de alto valor añadido, tanto en ingeniería como en producción, dentro de los programas de modernización de las Fuerzas Armadas.

Desde la compañía destacan que buena parte de estos desarrollos se realizarán con proveedores que en su mayoría son pymes, startups y centros tecnológicos y de investigación, actualmente tiene subcontratada a través de ese sistema casi el 80% de su actividad.

Los planes industriales que desarrollará el programa tendrán impacto en el tejido industrial de casi todas las autonomías, con especial hincapié entre otros en el Corredor Vía de la Plata, que recorre Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. y que forma parte de la nueva estrategia industrial diseñada por el Ministerio de Defensa junto con el Corredor Sur, el Norte y el Centro-Mediterráneo.