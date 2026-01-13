El alcalde confirma que León presentará la solicitud para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, confirmó hoy que la ciudad formalizará la solicitud para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública. “El 17 León tendrá presentada su candidatura”, manifestó preguntado al respecto y en alusión a la finalización del plazo, este mismo sábado.

El anuncio llega después de que el pasado viernes el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León y el Sindicato de Veterinarios de León le instase a dar el paso, al considerar que se trata de un proyecto de máxima relevancia estratégica para el futuro sanitario, académico y económico de la ciudad.

Diez recordó que en septiembre de 2022 el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción presentada por el Grupo Socialista que se hacía eco de la demanda previa del Colegio Oficial de Veterinaria y la propia Universidad de León, para que la ciudad acogiese esta sede. “Ha sido complejo” reconoció y comentó que se ha pedido a la Junta que traslade su apoyo en un acuerdo del Consejo de Gobierno”.

Ciudades como Granada, Oviedo, Lugo y Zaragoza ya han anunciado sus propuestas mientras León remata los preparativos para defender una candidatura en la que uno de los argumentos de peso será la centenaria Facultad de Veterinaria y la relevancia de las investigaciones sobre salud pública y prevención de la enfermedad realizadas en la ciudad, así como la calidad docente, académica, investigadora y asistencial de los profesionales, según recogía el texto de la moción.