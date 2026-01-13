El Grupo de Robótica de la ULE celebra un taller sobre robótica social con estudiantes procedentes de 14 países

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) acoge desde ayer un Workshop de la red SWEET (Social aWareness for sErvicE roboTs), financiado por el programa Horizon de la Unión Europea, cuyo objetivo principal es formar a una nueva generación de expertos capaces de desarrollar robots de servicio con conciencia social.

El Workshop se celebra en el Salón de Grados de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial (EIIIA)de la ULE, fue inaugurado en un acto que contó con la presencia de su director, Joaquín Barreiro García, que estuvo acompañado por Vicente Matellán Oliveira, del Grupo de Robótica de la ULE, y la coordinadora de SWEET, Silvia Rossi, y celebrará el miércoles 14 su sesión de clausura.

SWEET ofrece un programa doctoral industrial (‘Marie Skłodowska-Curie Industrial Doctoral Network’), que combina inteligencia artificial, aprendizaje automático, interacción humano-robot, visión por computador y ciencias cognitivas. Además de la formación académica, los doctorandos realizarán estancias en empresas del sector de la robótica social en diversos países de la UE, Japón y Corea del Sur.

El proyecto busca impulsar el desarrollo de robots socialmente responsables, transparentes y útiles para sectores como la salud, la educación o la asistencia a personas mayores, con habilidades para percibir, interpretar y responder adecuadamente a emociones, intenciones y diferencias culturales en entornos humanos.

En el workshop participan más de 20 investigadores de diversos países que proporcionan formación a 15 estudiantes de doctorado (7 hombres, 8 mujeres), de 14 países diferentes (Egipto, República de Corea, Alemania, Italia, India, Brasil, Ecuador, Serbia, Bangladesh, Chipre, Irán, Francia, Myanmar, Congo), que fueron elegidos de entre 165 solicitudes de 42 países distintos. El que está haciendo su doctorado en la ULE viene de la república Democrática del Congo.

El consorcio de SWEET está compuesto por 11 entidades socias principales y más de una docena de organizaciones asociadas, incluyendo universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas de Europa y Asia.