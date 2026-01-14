La Unión Federal de Policía pide una ampliación urgente de la Comisaría de León

Imagen de archivo de la comisaría de la Policía Nacional en León

La Unión Federal de Policía de León (UFP) ha reclamado este miércoles la ampliación urgente de la Comisaría de León, la cual a pesar de las "buenas palabras" sigue sin llegar, mientras que agentes y ciudadanos sufren a diario la falta de espacio.

En un comunicado, esta entidad ha enmarcado esta reivindicación con los actos conmemorativos del 202 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, entre otros con la entrega de condecoraciones en León.

Durante el evento, y ante los medios de comunicación, el comisario jefe provincial, Miguel Ángel del Diego, advirtió de que la actual comisaría se ha quedado pequeña y necesita una ampliación urgente.

A su lado, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, recogió esa demanda y aseguró que la subdelegación "está trabajando en ello".

Desde la UFP se valora positivamente esas declaraciones, pero recuerda que "no se ha producido ningún avance desde el pasado mes de octubre", cuando ya denunciaron públicamente la "grave falta de espacio que sufre la Comisaría Provincial de la calle Villa Benavente".

En estas dependencias, según la Unión, los agentes trabajan en espacios reducidos y los ciudadanos se ven obligados a esperar en pasillos para ser atendidos; una situación que obligó en su momento a trasladar servicios como la expedición del DNI y el pasaporte a un local externo situado en la calle de la Guardia Civil.

El problema es especialmente grave en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, donde las personas que acuden a realizar trámites no disponen de una sala de espera y deben aguardar en zonas de paso.

Una situación similar padece el personal de limpieza, que carece de vestuarios y se ve obligado a cambiarse en espacios comunes.

"La saturación de las dependencias es tal que los policías desempeñan su labor en condiciones muy difíciles y la acumulación de efectivos en un edificio antiguo y tan limitado supone, además, un sobreesfuerzo diario", ha denunciado la UFP.