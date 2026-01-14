El PP de León denuncia que PSOE y UPL olvidan el pacto de 2019 para llevar el tren de Feve al centro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de León lamenta que el PSOE y UPL ‘olviden’ que la llegada del tren de Feve a la estación de Matallana estaba en el pacto firmado en 2019 en presencia del entonces secretario de Organización, José Luis Ábalos, para alcanzar el gobierno de la Diputación.

Los populares inciden que “han pasado ya por alto” este compromiso que contemplaba, textualmente, que el “Ministerio de Fomento se compromete a completar el marco normativo y regulador adaptado a las características de la infraestructura previsiblemente antes de finalizar 2019”, un compromiso que “siete años después no ha avanzado nada”.

Tanto la reunión mantenida por el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel (PSOE), y el vicepresidente primero, Roberto Aller (UPL), con el ministro Oscar Puente como la última visita del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, sirven para “confirmar” que la única solución que aporta el Gobierno es ‘soterrar’ las vías y convertirlas en una calle más para que transite un autobús eléctrico, postura que “únicamente” defiende públicamente el presidente de la Diputación.

Incluso, el Ayuntamiento de León, gobernado por el PSOE con el apoyo de la UPL, ha aprobado por unanimidad una moción de rechazo al autobús eléctrico para exigir la llegada del tranvía al centro de la ciudad de León.

El PP de León se pregunta “cómo es posible que la UPL diga que rechaza esta propuesta del Gobierno y, sin embargo, mantenga el pacto de gobierno con el PSOE en la Diputación, un acuerdo que, recordemos, los leonesistas argumentaron que estaba basado en los compromisos del Gobierno Central para la provincia”.

Los populares critican la “doble vara” que usa la UPL a la hora de juzgar los compromisos de la Junta y del Gobierno Central con la provincia donde “los incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez son flagrantes pero, más allá de alguna declaración pública, no utilizan las posibles armas que tienen en sus acuerdos en las diferentes instituciones”.

La ‘no integración’ de FEVE en la ciudad de León es un ejemplo palpable de los “continuos incumplimientos” con la provincia que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a los “mentiras reiteradas” del secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, cuando asegura que “a la provincia le va bien cuando en Madrid hay un gobierno socialista”.

Es sintomático, prosiguen los populares, “el silencio” del secretario provincial del PSOE desde los anuncios del Ministerio de Transportes en el debate público respecto a la llegada de FEVE al centro de León. “Tenemos que recordar que fue el propio Cendón quien anunció, a bombo y platillo, que los trenes estaban comprados y que la normativa se estaba ultimando”, además de “comprometerse con la plataforma, hace apenas seis meses, de que el tren llegaría a la estación de Matallana”, concluyen los populares quienes inciden en “el engaño a los leoneses” del PSOE provincial.