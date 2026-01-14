Visita del Colegio San Isidoro a la Facultad de Educación de la Universidad de León

Visita del CEIP ‘San Isidoro’ a la Facultad de Educación de la Universidad de León.ULE

El alumnado de la asignatura ‘Aprendizaje de la Comunicación Escrita’, que es impartida por la profesora María Dolores Alonso-Cortés del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, ha comprobado cómo se pueden implementar una serie de prácticas para el aprendizaje de la lectura y la escritura, que distintos estudios han demostrado efectivas, durante una visita que los niños de Educación Infantil del CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria Agrupado) ‘’San Isidoro realizaron a la facultad de Educación de la Universidad de León (ULE).

Se trata de una de las colaboraciones que, para el desarrollo de una línea de innovación en la formación del alumnado del Grado en Educación Infantil, mantiene el centro con el CEIP ‘San Isidoro’.

Mª Dolores Alonso-Cortés señala que “la labor de los docentes de Educación Infantil es poco conocida y, consecuentemente, la dimensión científica de su formación es frecuentemente infravalorada”. Sin embargo, en la Facultad de Educación de la ULE, “la formación que se proporciona a los futuros maestros y maestras está informada por la evidencia y está destinada a la aplicación en las aulas de los resultados de la investigación educativa”. lo que se plasma en actividades como esta visita realizada por el CEIP ‘San Isidoro’.

Ejemplos prácticos de actividades

Los niños del CEIP ‘San Isidoro’ participaron en una sesión de lectura compartida de un cuento popular y los estudiantes del Grado en Educación Infantil comprobaron que la instrucción de estrategias de comprensión lectora es factible y eficaz desde edades tempranas si está convenientemente mediada.

Asimismo, los docentes en formación aprendieron que los niños de Educación Infantil pueden llegar a producir textos con una finalidad comunicativa si se implementan prácticas efectivas como la instrucción de la planificación, la retroalimentación o la escritura cooperativa, entre otras, y la experiencia de formación tuvo como fruto un precioso árbol de los deseos.

Por otra parte, en las sesiones en grupos B3 de esta misma asignatura el alumnado diseñó y confeccionó prototipos de materiales fundamentados en los resultados de una serie de estudios sobre los denominados conocimientos predictores del aprendizaje de la lectura y la escritura, y pudo comprobar in situ cómo funcionaban durante una visita que esta vez realizaron ellos al CEIP San Isidoro.

Los materiales se dispusieron en circuitos de estaciones de aprendizaje y la experiencia fue muy enriquecedora para todos porque los niños movilizaron sus conocimientos sobre letras, sobre textos funcionales, sobre conciencia fonológica o sobre léxico y los estudiantes del Grado en Educación Infantil pudieron evaluar los recursos que habían confeccionado.

Esta experiencia puso de manifiesto, además, que, con la colaboración de centros como el CEIP San Isidoro, donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje de alta calidad, es posible avanzar hacia los espacios híbridos de formación de profesorado que defiende Zeichner (2010).