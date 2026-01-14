Nuevo varapalo al Ayuntamiento de León por la tasa de basura: el TSJ le obliga a devolver 5,1 M€ a los ciudadanos

Por si no hubiera sido suficiente la anulación de la tasa de recogida y tratamiento de basura de 2025, ahora el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declara nula de pleno derecho la ordenanza de tratamiento de 2024 del Ayuntamiento de León. El fallo, que admite recurso ante el Supremo, deja sin sustento el cobro de los 38 euros por recibo que había paado por este nuevo tributo, que antes gestionaba Gersul.

Como consecuencia, el consistorio tendría no sólo que devolver los 5,1 millones de euros que figuraban como ningresos previstos, sino que tampoco podrá girar los recibos de 2025, ni de 2026, que suman 10,2 millones más.

La sentencia, notificada este miércoles, declara la nulidad de pleno derecho debido a que la ordenanza no demuestra la equivalencia entre el coste y lo que se repercute en los ciudadanos. No se cumple con esta máxima en la ordenanza promovida por el equipo de gobierno de José Antonio Diez, que decidió fijar un coste lineal a cada vivienda de 38 euros, mientras que en los comercios llegaban a 4.000 euros, en industrias a 3.000 euros y en oficinas a 1.998,8 euros, sin atender a ningún criterio.

No es el único defecto que advierten los magistrados del TSJ, que además inciden en que carece del "informe de impacto de género".