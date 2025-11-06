¿Debo pagar la tasa de basura de León?: qué hacer con los recibos de 2024 y 2025 y cómo recurrirlos

El 25 de septiembre, después de recibir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que declaraba la nulidad de la nueva tasa unificada de basura y tratamiento de basura de 2025, el alcalde, José Antonio Diez, anunció que se devolvería «de oficio» lo que se hubiera cobrado. Pero, más de un mes después, el Ayuntamiento de León todavía no sabe cómo reembolsar los 1,2 millones que se recaudaron con cargo a los más de 7.000 contribuyentes que han cumplido con el abono, después de recibir la notificación por sede electrónica.

Los pagos atienden a recibos de 103,19 euros de media para las viviendas, aunque en las oficinas, centros educativos y oficiales pueden llegar a los 7.358,27 euros y en los comercios e industrias hasta los 13.249,88 y 13.446,19 euros, respectivamente. Estos abonos han continuado incluso después de la sentencia del TSJ que anuló el tributo por una incorrecta tramitación, dado que el expediente estuvo en exposición pública sólo 29 días cuando la legalidad exige 30. Los contribuyentes despistados, en su mayoría organismos y empresas, pero también particulares, han hecho que la cuenta engorde hasta sumar más de 7.000 obligados tributarios de los de los 85.586 totales, por los que se esperaba recaudar 11.685.014,01 euros. Mientras, se intenta encontrar la manera para ese reintegro de la tasa «de oficio» que prometió Diez sin saber si podía hacerse.

Los servicios municipales intentan ahora encontrar la fórmula para un proceso de devolución masiva. Aunque no es tan fácil. Los pagos efectuados se han efectuado por cuatro vías: mediante el abono en la ventanilla de los bancos en los que tienen las cuentas el consistorio, por bizum, por transferencia bancaria o desde la tarjeta de crédito. En los dos primeros casos, no hay manera de devolverlo porque no figura desde dónde salió, mientras que en los otros dos sí que existe la cuenta, pero en el programa informático municipal no aparece el número.

El enredo se busca salvarlo a partir del nombre del contribuyente. Se busca ahora encontrar las cuentas que tiene el consistorio asociadas al titular, aunque en algunos casos puede que no coincidan con quién ha hecho el desembolso, como puede suceder con inquilinos que pagan pese a que en el recibo figura el dueño. Más complicado sucede para aquellos casos en los que ni siquiera haya una referencia, a los que la única salida prevista por el momento pasa por notificarles para que acudan al Ayuntamiento de León y den un número de cuenta en el que abonarles lo que pagaron.

A la espera de la salida lo que sí se descarta es la compensación con otros tributos aún por abonar. No se hará. El plan se centra en devolver lo cobrado de la tasa de 2025. Pero lo que no se prevé reingresar es el recibo de tratamiento de basura de 2024 de 38 euros, que se notificó de manera conjunta en la sede electrónica, aunque tampoco se descarta, lo que obligaría a volver a hacer esta liquidación.

Qué hacer con el recibo de 2024

Qué se cobra en el recibo que ha llegado a casa. Aunque está a punto de terminar 2025, el recibo notificado ahora con acuse de recibo en los domicilios corresponde a la tasa de tratamiento de basura de 2024. Es la antigua de Gersul que cobraba Diputación hasta 2023. Para las viviendas son 38 euros, pero en comercios puede llegar a 4.000, en industrias a 3.000 y en oficinas a 1.998,8.

Hay que pagarlo, pero se puede recurrir. Intervención admitió que la liquidación de esta tasa no se ajustaba a derecho, dado que no se notificó en 2024, se derogó la ordenanza el pasado 31 de diciembre y se quería liquidar ya en 2025. Pero la sentencia del TSJ, que anulaba la ordenanza de 2025, resolvía que de manera automática volvía a entrar en vigor la de 2024. Con este fallo, de carambola, el Ayuntamiento se libraba. Aunque, hay otro recurso, presentado por un abogado ante el TSJ. Si los magistrados anulan la ordenanza de tratamiento 2024 se tendría que devolver a todos, pero también cabe la opción de que delimite este reembolso sólo a quien haya recurrido. Por este motivo, Facua recomienda pagar el tributo, pero recurrirlo. Hay que presentar en el consistorio un escrito en el que se reclame la devolución porque el criterio de cálculo de la tasa no atiende a la máxima legal de «quien más contamina, más paga», sino a los metros cuadrados. La Cámara de la Propiedad, en cambio, no anima a recurrir.

Si pagó por sede electrónica no se le devuelve, por ahora. Hay quien pagó la tasa de tratamiento de 2024, junto a la de 2025 unificada de recogida y tratamiento, dado que en la sede electrónica se notificaron juntas. A estos no se les prevé devolver el dinero del tributo del año pasado, aunque se duda.

Qué hacer con el recibo 2025

Qué se va a cobrar. La anulación por parte del TSJ de la tasa unificada de recogida y tratamiento de basura hace que se vuelva a los dos tributos separados que existían en 2024. El Ayuntamiento de León tendrá que liquidar de acuerdo a la antigua ordenanza de recogida de basura. Aunque este cobro no se liquidará hasta abril de 2026, junto al recibo del primer trimestre del próximo ejercicio. Entonces, se girarán de una sola vez todo el 2025: 50,62 euros, para las viviendas ubicadas en las vías de primera y segunda categoría, 43,8 euros para las de tercera y cuarta y 35,6 para las de quinta y sexta, además del primer trimestre del próximo año.

El tratamiento de basura de 2025, en 2026. La tasa de tratamiento de basura que se acaba de notificar ahora es del año 2024 atrasado. Para que no coincida, el recibo correspondiente a este 2025, que son 38 euros para las viviendas, se pasará ya en 2026. No se sabe aún cuando, puesto que se quiere esperar a la sentencia del recurso presentado contra esta tasa. Si la justicia la valida, el próximo año se tendrá que pagar dos veces esta factura.

Quien la pagó por sede electrónica, a la espera. El TSJ anuló hace poco más de un mes la ordenanza unificada de 2025, pero ya se había notificado por sede electrónica. Se pagaron cerca de 7.000 recibos con un cobro total de 1,2 M€. El Ayuntamiento de León no sabe aún cómo devolverlos.

Cuándo habrá nueva ordenanza. El Ayuntamiento no hará una nueva exposición pública para que la tasa unificada que anuló el TSJ pueda aplicarse en 2026. Esperará a la sentencia del otro recurso pendiente. Como muy pronto será en 2027.