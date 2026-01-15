San Andrés del Rabanedo lanza 20 plazas para impulsar la formación y el empleo

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha abierto el plazo de inscripción durante este mes y febrero para los nuevos Programas Mixtos de Formación y Empleo que se desarrollarán desde el mes de marzo y que se centran en jardinería y limpieza. Esta iniciativa dispone de una amplia trayectoria en el municipio y destaca por su alta inserción laboral entre las personas participantes.

Estos programas, respaldados por la Junta, el Ayuntamiento y el Ecyl, permiten combinar formación y empleo remunerado y facilitan la obtención de certificados de profesionalidad oficiales. En total, se seleccionará a una veintena de alumnos, diez por cada programa, que se desarrollarán en horario de mañana.

El de Jardinería habilitará para el certificado de profesionalidad de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería de Nivel 1. Y el programa de Limpieza de Interiores, que como novedad amplía su oferta a dos certificados de profesionalidad, reforzando así las posibilidades de inserción laboral: Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales y Empleo Doméstico.

Los programas están dirigidos a desempleados inscritas en las oficinas del Ecyl. Los interesados pueden obtener más información en el Centro Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento (Cemfe), que tiene sus sedes en la calle Azorín, 21, con el teléfono es el 987.84.05.08 y en la calle Campoamor, 6. teléfono: 987.84.00.83.