El 19 de enero finaliza el plazo para que los estudiantes de la ULE soliciten la beca Erasmus

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo martes 19 de enero concluirá el plazo para participar en el programa de movilidad Erasmus+ con fines de estudio (acción KA131) para el curso académico 2026/2027, dirigida a estudiantes de grado matriculados en la ULE que quieran cursar parte de sus estudios en una universidad europea, con reconocimiento académico en León.

Este programa internacional permite a los alumnos integrarse en diferentes culturas, mejorar sus competencias lingüísticas y adquirir experiencia en entornos académicos distintos, lo que resulta muy valioso tanto a nivel personal como profesional.

Podrán participar los estudiantes oficiales de grado de la ULE inscritos en los cursos 2025/2026 y 2026/2027, incluyendo titulaciones de doble grado, siempre que cumplan con los requisitos académicos (al menos 48 créditos aprobados) y lingüístico (dependiendo del destino).

Estancias en universidades europeas

El programa ofrece estancias de entre 2 y 12 meses en universidades europeas con las que la ULE mantiene acuerdos de cooperación, con reconocimiento académico de los estudios cursados en destino mediante el correspondiente Acuerdo Académico. Los participantes dispondrán de una ayuda económica asegurada que, dependiendo del destino, puede llegar a ser de más de 600 euros al mes.

A ello hay que sumar la posibilidad de acceder a ayudas económicas complementarias a Erasmus+ y otras por organismos externos (como las de la Junta de Castilla y León o del Banco Santander).

La presentación de solicitudes está abierta hasta el 19 de enero de 2026, a través del formulario disponible en la web oficial de movilidad de la ULE (www.unileon.es/erasmus). La convocatoria y toda la información está disponible en el siguiente enlace: www.unileon.es/erasmus

La adjudicación de plazas se realizará mediante un proceso competitivo en el que se valoran aspectos como la nota media del expediente académico, el nivel de idioma, y otros méritos adicionales recogidos en las bases de la convocatoria.

Dentro del marco europeo hay opciones en todos los países. El país al que más gente se envía es Italia, pero le siguen no muy lejos países como Polonia o Portugal.

Desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la ULE se explica que participar en el programa Erasmus+ significa “no solo vivir una experiencia internacional inolvidable, sino también ampliar horizontes académicos, mejorar competencias lingüísticas y fortalecer el perfil profesional de cara al futuro. Más de 40 años de experiencia hacen que ya sean muchas las generaciones de jóvenes que han sumado la experiencia Erasmus en sus vidas”.

Experiencias de algunos alumnos

Alex Munneke Leeland, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE, está realizando su erasmus en la Universidad Ceska Praga (República Checa), a donde llegó con intención de combinar deporte y formación académica. Munneke recomienda a disfrutar el Erasmus, y aconseja “que las dudas no te eviten salir de tu zona de confort: con el tiempo agradecerás haberlo hecho”

Por su parte, Andrea Robles Santos, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que ha tenido ocasión de viajar a la Universidad de Ljubliana (Eslovenia), muestra un par de fotos con los amigos, de días que fueron especiales y resume en una frase lo que hasta ahora está siendo la experiencia: “Lo mejor del Erasmus no son las ciudades que visitamos, sino las historias y las personas que nos llevamos para toda la vida”.