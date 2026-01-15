Amparo Valcarce: “La seguridad y la operatividad del Aeropuerto de León está garantizada, pero todo lo que sea para crecer y mejorar se hará”

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los 74.000 viajeros con los que cerró el 2025 el Aeropuerto de León son una “satisfacción” para la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien no ha concretado eso sí una posible mejora del ILS, el sistema instrumental de apoyo a la navegación, con el que cuentan las infraestructuras aeroportuarias de La Virgen del Camino, que es de categoría I, el más bajo del mercado, lo que provoca que en días de mala visibilidad los vuelos tengan que ser desviados a Asturias.

“Es una cuestión técnica y se valorará por parte de AENA y del Ministerio de Defensa”, ha dicho en relación a que las instalaciones son militares, pero abiertas al tráfico aéreo civil a través de un convenio con Aena. “La seguridad y la operatividad del Aeropuerto de León está garantizada, pero todo lo que sea para crecer y mejorar se hará”, ha remarcado para añadir: “Siempre estaremos a favor de la inversión para mejorar las capacidades de León”.

Valcarce ha incidido en que en breve se anunciará un “conjunto de infraestructuras” para las instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio en relación al aterrizaje del dron Sirtap, pero no se ha posicionado firmemente sobre una mejora del ILS, cuyas limitaciones afectan, sobre todo, a los vuelos civiles.