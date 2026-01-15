Un módulo Jean Monnet analizará en la ULE las políticas educativas y sociales para una Europa del bien común

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Departamento de Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación de la Universidad de León (ULE) ha organizado, con la colaboración del Programa Erasmus, el Módulo Jean Monnet titulado ‘Políticas educativas y sociales para una Europa del bien común’, que se impartirá entre los días 15 de febrero y 15 de junio, bajo la dirección del profesor Juan Ramón Rodríguez Fernández, de 16 a 20 horas.

El módulo tiene una duración de 80 horas (44 presenciales y 36 de trabajo autónomo de los alumnos), y será de especial interés para estudiantes y profesionales de los ámbitos de educación, economía, relaciones laborales, derecho y trabajo social.

El propósito de esta iniciativa consiste en mostrar y analizar críticamente cuáles son las principales medidas que la Unión Europea (UE) pone en marcha para avanzar hacia una sociedad más justa en lo social, lo educativo, lo cultural, lo medioambiental, en el reparto de la riqueza y la reducción de las desigualdades, etc.

Desde la organización se explica que se cuenta con ponentes expertos procedentes de diferentes disciplinas y de diferentes contextos geográficos, que abordarán en cada una de las sesiones las posibilidades, las buenas prácticas de las políticas de la UE, pero también cuáles son las limitaciones, espacios de mejora y las alternativas dentro y fuera de la estrategia europea para el logro de una sociedad basada en el bien común.

El módulo se estructura en 11 sesiones (8 presenciales y 3 online), que se desarrollarán en la Sala de Conferencias de la Biblioteca San Isidoro en el Campus de Vegazana, de 16 a 20 horas. La metodología combina las exposiciones magistrales con sesiones de debate y de trabajo en grupo entre los participantes y los ponentes.

La participación en las sesiones del módulo y la entrega del trabajo final se certificará con 80 horas y con el reconocimiento de 3,6 créditos ECTS. Se ofrecen un máximo de 50 plazas, y el precio de la matrícula es de 29 euros, cantidad que se reduce a 10 para los estudiantes de la ULE.