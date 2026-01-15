Herida una mujer al ser atropellada en Álvaro López Núñez

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

La tarde de este jueves ha comenzado con un nuevo atropello en León. Alrededor de las 15.00 horas, una llamada alertaba al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 por un nuevo atropello en la capital leonesa.

Un turismo ha arrollado a una mujer de 60 años, en el paso de peatones que conecta la calle Álvaro López Núñez con la plaza del Espolón, y como consecuencia, la víctima ha quedado herida.

Según varios testigos, la conductora del vehículo se marchó tras el atropellos alegando que "tenía que aparcar".

Una ambulancia del Sacyl se ha personado en el lugar de los hechos para atender a la afectada y trasladarla al complejo hospitalario.

La Policía Local también se ha trasladado al lugar de los hechos para reestablecer el control del tráfico.