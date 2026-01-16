Indra empezará a fabricar en León los primeros 147 drones en septiembre

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El 1 de septiembre será la fecha clave para que la factoría de Indra en León comience a producir los primeros 147 drones Tarsis en el Polígono de Villadangos. Así anunciaron ayer el presidente de la compañía, Ángel Escribano, y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, en la inauguración de la nave que acogerá la línea productiva por parte de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien remarcó que con este impulso León «cambia el paradigma por un León industrial, tecnológico y de talento» con el objetivo de conseguir «la soberanía tecnológica de España, la Unión Europea y la Otan».

Los drones son uno de los «ejes prioritarios» de la compañía vinculada al sector de la Defensa y está previsto que los primeros producidos en León puedan entregarse a las Fuerzas Armadas ya a finales de este año. Para ello, Indra ya ha comenzado a buscar los perfiles que completarán su plantilla, integrada por 200 profesionales técnicos de Formación Profesional e ingenieros, que formará previamente para adaptarlos a sus necesidades.

El primero objetivo de fabricación son 147 drones, que conformarán 49 sistemas —es decir, tres drones por cada uno de ellos, más los centros de mandro y control desde donde se pilota el UAV— y que además de las Fuerzas Armadas Españolas serán exportados a otros países. Junto con el Tarsis, está previsto que en Villadangos del Páramo también se fabriquen los vehículos aéreos no tripulados multipropósito Valero y munición merodeadora (también conocida como kamikaze o suicida porque espera a que el objetivo sea visible para atacar), anunciada tras el acuerdo de Indra con la emiratí Edge.

La secretaria de Estado de Defensa remarcó la «vocación exportadora» de Indra, que tiene unas previsiones de facturación en León por encina de los 2.000 millones de euros. «La fábrica de Villadangos será una infraestructura de vanguardia que mejorará las capacidades de Defensa, creará empleo y I+D+i. Se trata de un proyecto necesario para que España y Europa tengan autonomía tecnológica, algo que se enmarca dentro del plan nacional de Seguridad y Defensa», añadió la leonesa, para añadir que tanto los UAV como la munición merodeadora inteligente «son capacidades fundamentales».

La inversión de Indra en León es de doce millones de euros, para concentrar la fabricación de drones y munición merodeadora y colaborará con el Aeropuerto de León y el Grosa, el grupo de inteligencia del Ejército de Tierra que opera con drones desde la base Conde de Gazola, para desarrollar un centro de ensayo y validación de los nuevos sistemas, tanto de drones como antidrones. «Villadangos es una apuesta de Indra para aprovechar el tejido productivo del país y sitúar a León como una de las ciudades más importantes de España y Europa en el equipamiento de los UAVs», precisó Escribano.

Impulso autonómico

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, remarcó en la inauguración de la factoría el compromiso del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, con estas instalaciones y el tejido productivo de la provincia leonesa. Diego apuntó que el desembarco de Indra se fraguó «en 14 reuniones silenciosas» y remarcó el «compromiso total y absoluto» con este impulso, para lo que ha cedido la nave en la que comenzará su andadura Indra. El polígono está en pleno proceso de ampliación y mejora de los accesos así como la conexión intermodal con el tren «lo que ha permitido este asentamiento», ha dicho Eduardo Diego, para recordar que se está trabajando también en otras áreas industriales con el Bayo, Villablino, Cistierna o el Parque Tecnológico de León.

Por su parte, Amparo Valcarce, remarcó la apuesta de Defensa por convertir a León en un enclave para los drones, tras ubicar en León a la Udrume, la unidad específica de la UME, el propio Grosa o el Ejército del Aire y del Espacio, que operarán ambos el Sirtap, el nuevo sistema de altas prestaciones de las Fuerzas Armadas Españolas, además de los convenios con la Universidad de León, además de las vinculaciones con el sector privado.