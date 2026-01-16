Valcarce se remite a «cuestiones técnicas» y no concreta la mejora del ILS del aeropuerto

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los 74.000 viajeros con los que cerró el 2025 el Aeropuerto de León son una «satisfacción» para la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien no concretó, eso sí, una posible mejora del ILS, el sistema instrumental de apoyo a la navegación, con el que cuentan las infraestructuras aeroportuarias de La Virgen del Camino, que es de categoría I, el más bajo del mercado, lo que provoca que en días de mala visibilidad los vuelos tengan que ser desviados a Asturias. El último, el miércoles, tras una ristra de cancelaciones que dejan en entredicho la capacidad de este sistema, que precisamente, debe dar apoyo a los pilotos para poder realizar las operaciones de aterrizaje. «Es una cuestión técnica y se valorará por parte de Aena y del Ministerio de Defensa», dijo durante la inauguración de la planta de drones de Indra en Villadangos, con relación a que las instalaciones son militares, pero abiertas al tráfico aéreo civil a través de un convenio con Aena. «La seguridad y la operatividad del Aeropuerto de León están garantizadas, pero todo lo que sea para crecer y mejorar se hará», remarcó, para añadir: «Siempre estaremos a favor de la inversión para mejorar las capacidades de León». Valcarce incidió en que en breve se anunciará un «conjunto de infraestructuras» para las instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio en relación al aterrizaje del dron Sirtap, pero no se posicionó firmemente sobre una mejora del ILS, cuyas limitaciones afectan, sobre todo, a los vuelos civiles.

En esta semana ya han sido dos vuelos civiles los desviados a Asturias, a los que se suma el de la semana pasada que tras aterrizar en Avilés, regresó a León después, una vez que se limpió, en este caso, la nieve que había caído en la pista y que no se pudo retirar a pesar de que le habían echado urea.

A nivel local, ya han surgido varios movimientos para reclamar un sistema de apoyo al aterrizaje mucho más operativo que el actual. Ayer mismo, Izquierda Unida consideraron «inaceptable» que Valcarce no fuera clara sobre la adquisición un ILS de más categoría y apuntaron a que sus declaraciones habían «tratado de diluir las responsabilidades políticas en un asunto que afecta directamente a la conectividad, al desarrollo económico y a la igualdad territorial de León». «No se trata únicamente de una cuestión técnica, sino de una decisión política que requiere voluntad, planificación y compromiso por parte del Gobierno», añadieron desde la coalición de izquierdas. Concretan, también, que estas declaraciones contradicen una respuesta en el Congreso donde se indicó que «no hay constancia de actuaciones".