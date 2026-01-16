León reparte el primer premio de la Lotería Nacional en el sorteo de este jueves

Décimos de la Lotería Nacional, en una imagen de archivoEFE

El Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves dejó un primer premio en la ciudad de León, dotado con 300.000 euros al número, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

Fue la administración número 23 de la capital leonesa la que vendió el 16609, número agraciado con el primer premio, aunque muy repartido, pues estaba consignado en otras cinco administraciones de Barcelona, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Azuqueca de Henares (Guadalajara), Humanes (Madrid) y Junilla (Murcia), además de en otros 13 despachos receptores de 11 provincias.

Igualmente, el segundo premio, dotado con 60.000 euros al número, fue a parar íntegro a Noia (La Coruña). Los reintegros correspondieron al 3, 5 y 9.