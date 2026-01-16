Alerta en León por nieve: la Cordillera Cantábrica entra en aviso amarillo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La provincia de León vuelve a vestirse de blanco. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 16 de enero, el aviso amarillo por nieve en la Cordillera Cantábrica de León, una situación de riesgo que condicionará la jornada en las zonas altas del norte provincial.

Según las previsiones oficiales, la alerta en la montaña leonesa permanecerá activa desde las 8.00 hasta las 20.00 horas. Se espera que las precipitaciones, aunque débiles en general, sean más probables durante la tarde, coincidiendo con un desplome de las temperaturas hacia el final del día.

La jornada será especialmente fría, con una cota de nieve que oscilará entre los 800 y los 1.200 metros, lo que podría afectar no solo a las cumbres, sino también a localidades de cotas medias. En cuanto al termómetro, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, acentuándose el frío a última hora de la jornada, mientras que las máximas experimentarán un ligero retroceso o se quedarán sin variaciones significativas. Además, se esperan heladas débiles, principalmente en zonas de montaña, aunque no se descartan en áreas dispersas de la meseta leonesa.

En el resto de la provincia, el cielo se mantendrá nuboso o cubierto durante gran parte del viernes. El viento soplará del suroeste de forma floja, aunque la sensación térmica será de frío intenso debido a la humedad y la nubosidad persistente.

León no será la única provincia afectada por el temporal. El aviso amarillo también se extenderá este viernes a la Cordillera Cantábrica de Palencia, la comarca de Sanabria en Zamora y el Sistema Central en las provincias de Ávila, Segovia y Salamanca.