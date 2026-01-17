UPL denuncia que el nuevo modelo de financiación perjudica doblemente a la región leonesa

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha alertado este sábado de que la nueva propuesta de modelo de financiación autonómica "perjudica a la región leonesa" que se ve "penalizada" en su capacidad de financiación por no ser comunidad autónoma.

"El nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central no convence a Unión del Pueblo Leonés (UPL), que lo rechaza de plano, al considerar que perjudica a la región leonesa y le genera un doble perjuicio", ha afirmado la UPL este sábado en un comunicado. Si por un lado, han proseguido, la comunidad de Castilla y León estaría entre las más perjudicadas con el nuevo modelo, "a su vez la región leonesa sufriría una mayor infrafinanciación por no ser comunidad autónoma". Lo importante no es que el Estado vaya a dotar de más fondos a todas las autonomías, sino que “lo importante es cómo se reparten esos fondos”, ha afirmado la secretaria general de la UPL Alicia Gallego.

"La región leonesa tiene unas peculiaridades como la dispersión territorial y el envejecimiento, y ello afecta al coste real de los servicios públicos”, por lo que la UPL ha reclamado “una financiación adecuada”.

Alicia Gallego ha agregado que no quieren "migajas", sino "unos recursos adecuados para atender a nuestros ciudadanos en función de las circunstancias y peculiaridades de nuestra región”.

“Si se ejecuta el principio de ordinalidad para beneficiar a las comunidades más ricas, esto dificultaría avanzar hacia una mayor cohesión territorial, acrecentando los desequilibrios territoriales” que también sufre la región leonesa dentro de la comunidad de Castilla y León.

Son, ha agregado, las provincias de Zamora, León y Salamanca "las que han tenido una peor evolución socioeconómica desde la inserción de la Región Leonesa en la comunidad de Castilla y León en 1983".