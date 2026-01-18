El PP de San Andrés saca pecho con el plan de reorganización de la Raya

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo destaca la importancia del nuevo vial que se construirá en el municipio gracias al convenio firmado el jueves con la Junta de Castilla y León, para la redacción y tramitación del Plan Regional de Reordenación del ámbito del Camino de la Raya, que permitirá poner fin al embotellamiento que sufre Párroco Pablo Díez. Una arteria que ahora soporta una alta intensidad de tráfico rodado, no solo de coches sino también de camiones. Así lo valora la portavoz popular, Noelia Alvarez, el acuerdo que es un reflejo de la propuesta que los populares de San Andrés llevaban en su programa electoral del 2019.

«Entonces dijimos que se trataba de un proyecto realizable, aunque algunos lo veían imposible y ahora se demuestra que será real gracias a una actuación promovida e impulsada por la Junta», destaca la portavoz popular quien hace hincapié en el cambio que supondrá que el tráfico rodado pueda acceder a la N-120 sin necesidad de cruzar Trobajo del Camino. Al mismo tiempo, se potenciará la visibilidad del Camino de Santiago, absorbido por la intensidad de vehículos que acompañan a los peregrinos en ese tramo, y se desarrollará una nueva zona residencial e industrial conectada con el Parque Tecnológico de León. «Se trata de una actuación que abre una puerta al desarrollo económico del municipio, que se convertirá en un lugar mucho más atractivo para la instalación de nuevas empresas», precisa Alvarez.

Desde el centro de la capital leonesa, y con la prolongación de Ordoño II, será posible derivar el tráfico por la calle Orozco y el Camino de la Raya hasta la N-120, lo que supondrá el fin del aislamiento de los vecinos del barrio de La Sal. «Sin duda alguna que el proyecto vertebrará el municipio que afrontará un futuro muy diferente respecto a las infraestructuras», recalca la popular quien incide en que «una vez más, es la Junta la administración que no se olvida del tercer municipio de la provincia como viene demostrando año tras año».

Esta actuación mejorará la seguridad vial, la funcionalidad del tráfico y la calidad urbana, además de proteger un itinerario patrimonial de primer orden como es el Camino de Santiago.