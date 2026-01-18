La Cofradía Isidoriana, con la Guardia Civil

La Imperial Orden del Pendón de San Isidoro, custodia de una de las tradiciones más insignes del Reino de León, ha cumplido con su tradicional protocolo de visitas institucionales a las autoridades militares de la provincia.

En esta ocasión, el Cabildo de la cofradía acudió a la sede de la 12ª Zona de la Guardia Civil para saludar a su nuevo Jefe, el general de brigada Miguel Sánchez Guerrero.

El General estuvo acompañado durante el encuentro por el coronel Julio Gutiérrez Hernández, Jefe de la Comandancia de León, quien además ostenta el título de Ilustre Caballero Cofrade de Honor de la propia institución isidoriana, estrechando así los lazos entre el cuerpo y la cofradía.

Nueve siglos de historia militar y espiritual

También conocida como la Cofradía del Pendón de Baeza, esta institución mantiene viva una vinculación que se remonta al siglo XII. Durante la audiencia, el abad Gonzalo G. Cayón y los miembros del Cabildo expusieron al general Sánchez la singular estructura de funcionamiento de la Orden, que ha permanecido casi inalterada durante sus casi nueve siglos de vida.

La Orden hunde sus raíces en las unidades de caballeros medievales de la Reconquista, y constituye el precedente histórico de las actuales unidades militares. Su fundación data de 1147, tras la toma de Baeza por el emperador leonés Alfonso VII, el único monarca coronado como tal en España, quien le otorgó el título de "Imperial" que aún hoy luce con orgullo.

Obsequios con sabor isidoriano

Como muestra de cortesía y para profundizar en el conocimiento de la historia leonesa, los miembros de la cofradía hicieron entrega al general de dos facsímiles de gran valor documental: Uno centrado en la Real Basílica-Colegiata de San Isidoro, sede canónica de la Orden y panteón de los reyes leoneses.

Otro dedicado a la figura de su fundador, Alfonso VII, clave para entender la expansión y el prestigio de esta cofradía más allá de las fronteras leonesas.

El encuentro concluyó con la invitación formal al general Sánchez Guerrero para participar en los diversos actos que la Orden organiza a lo largo del año, tanto en la capital leonesa como en otras ciudades vinculadas a su inestimable trayectoria histórica.