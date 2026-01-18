¿Y si un oso se topa con un contenedor?: la Junta instala 144 cubiertas para que no accedan

El oso captado en el jardín de una vivienda, en Páramo del Sil.dl

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Castilla y León ha identificado los contenedores de mayor riesgo de ser interceptados por un oso en las provincias de León y Palencia y los equipará con cubiertas de madera tratada, puertas con bisagra y trampilla abatible con cierre por gravedad para tirar la basura con el fin de ponérselo más difícil a los plantígrados: 144 cubrecontenedores se repartirán por zonas estratégicas de esas provincias.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha licitado el suministro e instalación de contenedores antiosos en León y Palencia por un importe de 428.213 euros.

Durante las últimas décadas, las poblaciones cantábricas de oso pardo han experimentado un crecimiento fruto de las diferentes acciones para su conservación llevadas a cabo por las cuatro Comunidades Autónomas que comparten el ámbito de distribución de esta especie en la Cordillera Cantábrica.

Este aumento de los números poblacionales ha generado una mayor conflictividad entre esta especie y las poblaciones humanas, ha afirmado este domingo la Junta de Castilla y León en un comunicado.

El gobierno autonómico ha identificado los contenedores de mayor riesgo para equiparlos con cubrecontenedores antioso.

El cubrecontenedor se fabricará en madera tratada con el fin de que quede integrado y de un aspecto más acorde a la zona donde se va a instalar, zonas de alto valor ambiental.

En la parte frontal se instalarán dos puertas (de tablero fenólico), cada puerta con tres bisagras y por cada par de puertas habrá dos pasadores, y una trampilla abatible y con cierre por gravedad para tirar la basura para cada contenedor.

El cubrecontenedor estará cerrado por la parte superior, laterales y trasera de forma rígida.

Además, se cubrirá el ”tejado” de los cubrecontenedores con una cobertura de tejas asfálticas para ofrecer una mayor protección frente a los agentes climáticos.

En total, se instalarán 95 cubrecontenedores simples (para un solo contenedores de basura) y 49 cubrecontenedores dobles (para dos contenedores de basura) repartidos por las provincias de León y Palencia en zonas estratégicas de presencia de oso.

Esta actuación complementa al resto de líneas de trabajo que está desarrollando la Junta de Castilla y León para favorecer la coexistencia del oso con las actividades humanas, tales como celadores de medio ambiente y la Patrulla Oso de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, el desarrollo del plan de captura y marcaje con emisores GPS o la cesión de pastores eléctricos para la protección de cuadras y huertas.

Han agregado que la basura es una fuente de alimento muy rentable para los osos porque siempre está disponible, es predecible tanto en el espacio como en el tiempo y porque la basura, además, está muy concentrada y pasar de un contenedor al siguiente requiere un esfuerzo mínimo y siempre se repone después de su uso.

"Con estas premisas, junto a la capacidad del oso de adaptarse y modificar su comportamiento, se pone en marcha este proyecto, que busca influir en su comportamiento", han explicado.

Por las características de la especie, si comen en pueblos o áreas semiurbanas y no reciben un refuerzo negativo hay muchas probabilidades de que acaben habituándose a la presencia humana o estar condicionados a esta “cercanía” de alimento.

Por todas estas circunstancias se observa con mayor frecuencia a ejemplares rebuscando en contenedores urbanos de basura orgánica.

Con el objetivo de proporcionar una solución frente a esta problemática se ha proyectado la instalación de cubrecontenedores antioso.

Por medio del correcto almacenamiento de residuos urbanos, dificultando el acceso a esta fuente de alimento para los osos, la conflictividad para con esta especie puede verse reducida en gran medida, han confiado. EFE

1011301

tlg-mr