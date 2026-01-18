Diario de León
Suspendida la circulación del AVE entre Madrid y Andalucía al descarrilar dos trenes

Los montañeros del club Yordas reivindican la Feve: "Exigimos que nuestro tren llegue al centro de León, sin parches"

La asociación deportiva se suma a la denuncia colectiva de los leoneses ante el inminente enterramiento de las vías de un tren histórico para la provincia

Redacción
León

El clamor popular se ha hecho escuchar en León y el Club Deportivo de Montaña Yordas han querido unirse a las reivindicaciones planteadas hoy en la manifestación de Feve.

Casi un centenar de montañeros se han movilizado para acudir al apeadero de la Asunción para desplazarse a Aviados, subir Peña Galicia y regresar en tren desde la Vecilla.

"Un tren que está en los inicios de los clubes de montaña, como aproximación a picos y vías de escalada de la montaña central leonesa. Exigimos que nuestro tren de la Feve llegue al centro de León, sin parches y sin dilaciones", reclamaron fuentes de la agrupación.

