El Gobierno enterró Feve en junio y ocultó el cierre hasta noviembre

La plataforma en defensa de Feve reveló ayer la fecha en la que Adif liquidó la estación de Matallana: el 20 de junio se firmó el contrato para deshacer al piso actual del trazado ferroviario urbano y adaptar el piso a la circulación de un autobús eléctrico.

En noviembre, Transportes envió a un subalterno del ministro a comunicar a los alcaldes afectados por el trazado de la buena nueva del entierro de la traza. A partir de esas pesquisas, la plataforma vecinal por el futuro de la vía estrecha y el regreso del tren al centro de la ciudad emitió un comunicado contundente a los medios de comunicación, con una denuncia sobre el proyecto de adaptación de la traza tranviaria entre el apeadero de La Asunción-Universidad y la estación de Matallana (en la avenida Padre Isla) no es provisional ni reversible, contradiciendo las explicaciones oficiales del Ministerio de Transportes.

Según la respuesta de Adif a una solicitud de información pública (registrada el 4 de diciembre de 2025 con el número 00001-00111712, bajo la Ley 19/2013 de Transparencia), el contrato para la redacción del proyecto —firmado el 20 de junio de 2025 con la empresa Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E.M.P., S.A.— describe acciones irreversibles: Actualización de la sección tranviaria a una sección viaria para la circulación de autobuses eléctricos. Levantado del firme actual y arranque de los raíles.

Luego, fuentes de Adif añadieron algunos matices relevantes a esta versión. Según el administrador ferroviario, la solución técnica consiste en la cobertura de la vía existente, manteniendo íntegramente la infraestructura actual y garantizando la posibilidad de recuperar su configuración original para operación tranviaria en el momento de revertirse las condiciones de uso. En otra fase posterior, sobre esa infraestructura de cobertura ejecutada en la fase anterior, se proyecta la ejecución de una capa de rodadura apta para la circulación de vehículos de transporte público (autobuses), asegurando la continuidad del trazado hasta los principales nodos de movilidad urbana incluyendo, entre ellos, la estación de ferrocarril y la estación de autobuses.

La aclaración que distingue el efecto de levantar los raíles o dejarlos sepultados, no afecta demasiado al descontento de la plataforma por Feve que tiene este domingo una cita de movilización por el regreso del ferrocarril a la estación de Matallana a través de esa arteria que quieren hacer calle.

Desde el apeadero de la Asunción a la plaza de San Marcelo, un mano a mano entre manifestantes, que cubrirán esa distancia en señal de protesta por 15 años de versiones, contradicciones y mentiras oficiales que han quedado al descubierto a la vez que se avanza en el sellado de los raíles. El día 18, a las 12.30 horas, nueva respuesta de León al Gobierno por la vía muerta de Feve.