UGT lleva al juez la reclasificación de los sanitarios

El sindicato UGT ha demandado judicialmente a la Consejería de Sanidad por «negarse» a aplicar la reclasificación de los técnicos superiores sanitarios y de los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y ha presentado conflicto colectivo ante el servicio de mediación Serla por «incumplir» el convenio colectivo del personal laboral, con 5.000 de los 15.000 trabajadores a los que se les paga «por debajo de su titulación», más de medio millar en León.

Ello supone un perjuicio económico de 10 a 15 millones para los trabajadores, que tienen una categoría y responsabilidad inferior a la que deberían, ya que pierden de 2.000 a 3.300 euros al año de salario, además de 600 en trienios.

El secretario de Servicios Públicos de UGT en CyL, Tomás Pérez Urueña, indicó que «la Junta está tratando a más del 15% de sus trabajadores por debajo de la titulación que les exige. Y así llevamos 15 años. Pero lo peor es que la Junta lo reconoce en la mesa, lo firma en sus acuerdos, pero no lo cumple», lamentó. «Van pasando los años y va a haber gente que se jubile habiendo trabajado toda la vida como técnico superior y habiendo cobrado como técnico auxiliar», matizó. UGT reclama a la Consejería que los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) estén en el Grupo B y los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) deben pasar del C2 al C1, reconociendo su titulación real y sus funciones. «Tras el cansancio de que no se seamos escuchados hemos tenido que recurrir a los tribunales. La demanda se inicia con la categoría de Técnicos Superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, pero el objetivo es global: ganar un caso para ganar el derecho de todos», explica.

Por la reclasificación profesional, el sindicato presentará esta semana un conflicto colectivo ante el Serla, lo que supone el primer paso para la formular demanda ante el Tribunal Superior de Justicia, por el incumplimiento del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad y Organismos Autónomos dependientes de esta. El plazo previsto para realizar esta adaptación era el 31 de diciembre de 2024 y la vigencia del convenio finalizaba el 31 de diciembre de 2025 y, a fecha de hoy, no está prevista ni planificada la puesta en marcha de esta tarea.