La vuelta al ruedo en la rotonda de Trobajo

Dos años después, dos años y casi dos meses después, la N-120 en la loma de las gasolineras y el polígono de Trobajo está a punto de filtrar otra vez tráfico hacia Párroco Pablo Diez. Lo permitirá la expansión de las obras que se han dedicado en este tiempo a convertir un cruce con el concepto caduco de semáforos y ramales más cortos que la tensión circulatoria de la vía en una rotonda. La circular ya forma parte de las intervenciones más longevas que ha superado la agenda de reforma de estructuras en León. La fluidez en la zona se mueve por impulsos; el pasado fin de semana se retiraron parte de las vallas de Jersey que acotan la circular, lo que permitía el giro y paso por los nuevos viales de forma temporal; la vuelta a l ruedo en la glorieta se espera como uno de los grandes avances esperados por los usuarios.