Aletic muestra a los alumnos de León los riesgos y la utilidad de la tecnología

El uso de las nuevas tecnologías está muy extendido entre los jóvenes, aunque no sepan exactamente cuáles son los riesgos o los beneficios reales que les puede reportar. La Asociación Leonesa de Empresas Tecnológicas, Aletic, reúne entre hoy y mañana a 1.200 estudiantes desde primero a cuarto de la ESO para "ofrecerles una visión clara y directa de cómo usar la tecnología de forma responsable: disfrutar y aprender, pero sin dañar a terceros", como explica el presidente de la asociación, Juan Carlos Rodríguez Fraile, que apunta que por el escenario del Auditorio, donde se desarrolla el evento, se abordarán temas como la parte legal, la ciberseguridad, la ingeligencia artificial o el manejo de drones. "La inteligencia artificial es lo que más nos piden desde los centros para que aprendan a usarla de forma responsable y les aporte un valor", a apuntado Rodríguez Fraile, quien también ha puesto en valor la importancia del sector en la provincia "que es el principal centro tecnológico del noroeste".

Es la tercera vez que Aletic organiza este tipo de jornadas con estudiantes, que también busca "incentivar vocaciones, además del uso responsable" entre los jóvenes de las nuevas tecnologías. De este modo, en el encuentro se presentan las empresas del sector de la provincia "que están muy bien posicionadas, las asociadas en Aletic tienen presencia en más de 40 países y en todos los continentes". "Queremos que León sea grande a nivel tecnológico, con empresas de primer nivel que son contratadas por otras empresas de fuera de la provincia y, sin embargo, desde aquí se contrata fuera. Queremos que esto cambie", señala Rodríguez Fraile.

En el encuentro del Auditorio, el Tecnoexplorer, se presentó a los alumnos de diferentes centros algunas ponencias en las que se abordaron cuestiones claves para ellos, entre ellas, los aspectos legales o las consecuencias que tiene el mal uso de las nuevas tecnologías.

Las profesoras del ciclo de grado medio Instalaciones de Teclecomunicaciones del instituto Astúrica Augusta de Astorga Beatriz Vega y Fátima Herrero han puesto en valor este encuentro para que su alumando "vea que existen en la provincia alternativas para seguir estudiando algo vinculado a este sector como el big data, la inteligencia artificial o la ciberseguridad, que a veces en los centros tenemos más dificultades para abordar", sobre todo, con el objetivo de que los alumnos "se queden" en su entorno próximo y el talento no tenga que emigrar.