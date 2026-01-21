Los talleres de coches dicen que «la presión" de los seguros amenaza al sector

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los talleres de reparación de vehículos alertan sobre la «creciente presión» que sufren por parte de algunas compañías aseguradoras, lo que, para la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de León, integrada en la Fele, «podría comprometer la sostenibilidad económica de sus negocios y afectar la calidad del servicio al cliente».

La asociación explica que el sector se enfrenta a «imposiciones en las condiciones de trabajo, falta de actualización de tarifas de mano de obra y recambios y a una posición dominante de algunas aseguradoras» que «limita la libre elección del taller por parte del usuario», lo que «está generando un desequilibrio que amenaza la rentabilidad de los talleres».

Desde Tarevel precisan que, en muchos casos, los talleres terminan asumiendo costes adicionales derivados de servicios complementarios, como vehículos de sustitución o transporte de los vehículos fuera de sus instalaciones, «sin que las aseguradoras ajusten las primas de autos a los gastos reales de siniestralidad», de forma que «los talleres cada vez trabajan más y, sin embargo, ven cómo su rentabilidad se ve comprometida».

Además, advierten que «la presión sobre los márgenes y la fijación unilateral de condiciones» por parte de aseguradoras «afectan no solo a la competencia justa», sino también «al funcionamiento de todo el sector y del propio consumidor final». Así, alertan que los usuarios «se ven inmersos en disputas técnicas y económicas que no les corresponden, sufriendo retrasos en las reparaciones, dificultades para ejercer su derecho a elegir taller o presiones para aceptar reparaciones ajustadas a criterios económicos y no técnicos».

Ante este escenario, la asociación de talleres reclama un cambio legislativo o una regulación del mercado que «garantice tarifas de mano de obra y recambios realistas» que «permitan cubrir los costes actuales de materiales, energía, equipamiento técnico y personal cualificado» y «avanzar hacia un modelo de colaboración equilibrado».