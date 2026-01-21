Tractorada en León: horario, calles cortadas, restricciones de tráfico...

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León pone en marcha un dispositivo especial de vigilancia, control y gestión del tráfico con motivo de la manifestación convocada esta mañana por el sector agrario en León en la que se estima la participación de unos 70 tractores acompañados de alrededor de 500 personas. Además, avisa de afecciones en la circulación y cortes de tráfico en las vías por la que discurrirá la protesta.

La marcha saldrá a las 10:00 horas del estacionamiento del Estado Reino de León con el siguiente itinerario: Ingeniero S. Miera Avda. Palencia, plaza Guzmán, República Argentina, San Francisco, Independencia, plaza Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos y plaza Inmaculada. La salida de los vehículos se efectuará por: plaza Inmaculada, avenida Roma, avenida Palencia e Ingeniero S. De Miera y está prevista para las 15:00 horas.