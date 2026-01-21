Licitado un nuevo hangar‑taller mecanizado en la Base Aérea de León por 2,29 millones

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa ha sacado a licitación la construcción de un hangar‑taller mecanizado en la Base Aérea de León, situada en La Virgen del Camino, con un valor estimado de 2,29 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, según el anuncio publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El proyecto, impulsado por la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico (MALOG) del Ejército del Aire y del Espacio, tiene como objetivo dotar a la instalación leonesa de una infraestructura industrial avanzada para tareas de mecanizado, montaje y sistemas eléctricos, reforzando así las capacidades operativas y de mantenimiento de la base.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto, con un plazo para la presentación de ofertas que concluirá el 11 de febrero de 2026 a las 23:59 horas, y contempla la ejecución de obras clasificadas dentro del código CPV de trabajos de construcción.

Según el anuncio oficial, el nuevo hangar‑taller está concebido como un espacio configurable, lo que permitirá adaptar su uso a distintos procesos industriales relacionados con el mantenimiento aeronáutico y los sistemas asociados, una línea estratégica dentro de la modernización de las infraestructuras militares.

El contrato tiene un importe máximo estimado de 2.297.520,66 euros, no admite variantes y establece como criterios de adjudicación el precio, con una ponderación del 60 %, así como la ampliación del plazo de garantía y la asistencia técnica adicional, ambos con un peso del 20 %.

La Base Aérea de León, una de las instalaciones clave del Ejército del Aire y del Espacio en el noroeste de España, alberga unidades relevantes de formación y apoyo logístico.

La construcción de este nuevo hangar‑taller permitirá ampliar y modernizar las capacidades técnicas disponibles, en un contexto marcado por la actualización de flotas, sistemas y procesos de mantenimiento dentro de las Fuerzas Armadas.

Aunque el anuncio no concreta los usos operativos específicos del nuevo edificio, el diseño de un taller mecanizado con áreas de montaje y sistemas eléctricos apunta a una infraestructura polivalente, alineada con los estándares actuales de eficiencia energética, control de calidad y seguridad industrial exigidos en entornos militares.

Desde el punto de vista económico, la licitación representa también una oportunidad para el sector de la construcción y la industria auxiliar, con especial incidencia en empresas con capacidad técnica acreditada en carpintería metálica y obras especializadas, requisitos que figuran entre las condiciones de solvencia establecidas en los pliegos.

Las empresas interesadas deberán acreditar capacidad de obrar, solvencia económica y financiera, así como solvencia técnica y profesional, incluyendo certificados oficiales de control de calidad.

El contrato contempla además preferencia para empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad, conforme a la normativa vigente.

La apertura de las ofertas está prevista para el 13 de febrero de 2026, con la revisión de la documentación administrativa y de las propuestas económicas.

El adjudicatario dispondrá de 14 meses para ejecutar las obras, que se sumarán a las inversiones realizadas en los últimos años para la modernización de las infraestructuras militares y el refuerzo del papel estratégico de la base leonesa dentro del despliegue del Ejército del Aire y del Espacio.