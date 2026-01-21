Comienza la tractorada y medio millar de personas salen a las calles en León contra el acuerdo de Mercosur y la UE

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Los representantes de la plataforma Defensa del Campo Leonés (Decaleón) recalcaron hoy su rechazo al acuerdo comercial entre Mercosur y La Unión Europea, que a su juicio supondría “la puntilla que le faltaba al sector primario para acabar de rematarlo”. Además, consideran que el pacto generaría “una situación muy complicada para el ciudadano, que estaría abocado a consumir productos sin ningún control alimenticio”.

Así lo apuntaron en declaraciones recogidas por Ical en el aparcamiento del estadio municipal Reino de León, instantes antes de iniciar el recorrido de la tractorada convocada para la mañana de hoy “por el futuro del campo leonés” y en protesta contra el citado acuerdo, contra los recortes de la PAC y contra la competencia desleal. En ese sentido, señalaron que ven “muy complicado” que se puedan unir a las opas para la movilización conjunta convocada para el próximo 29 de enero en todo el país.

Según fuentes de la policía local, está previsto que alrededor de 80 tractores y cerca de 500 personas recorrerán las principales calles de la ciudad a lo largo de la mañana, hasta terminar en la plaza de la inmaculada frente a la Subdelegación del Gobierno.