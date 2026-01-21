CC OO León y Asturias lanzan una ofensiva contra el "peaje de la Edad de Piedra" en el Huerna

El sindicalismo de León y Asturias ha vuelto a unir fuerzas para exigir el fin de una "frontera" que lastra el desarrollo del Noroeste: el peaje de la AP-66 (autopista León-Campomanes). En una rueda de prensa celebrada en León, los secretarios generales de CC OO León y CC OO Asturias, Elena Blasco y José Manuel Zapico, han presentado una nueva fase de su campaña de denuncia contra lo que consideran un peaje "ilegal, injusto y agresivo".

Un "cerco" a la provincia de León

Desde el sindicato se ha denunciado que León se encuentra "completamente encerrada" por peajes obligatorios para la clase trabajadora. "No solo el del Huerna hacia el norte, sino también el de la autopista León-Astorga (AP-71), una vía necesaria para quienes se desplazan diariamente hacia El Bierzo", indicó Blasco, que cifró en 12.000 los vehículos que atraviesan la León-Asturias y en 5.000 la León-Astorga.

"No es solo un obstáculo al desarrollo industrial, es un boicot directo a las economías familiares", denunciaron, recordando que muchos trabajadores deben cruzar la cordillera para llegar a sus puestos de trabajo en empresas de mercancías o servicios, enfrentándose además a menudo a condiciones meteorológicas adversas y a un mantenimiento deficiente de la vía a pesar del alto coste (16,20 euros).

La campaña: "Picapuente" y el inmovilismo político

Bajo el lema de salir de la "Edad de Piedra", CC OO ha presentado una campaña gráfica y audiovisual diseñada por Nacho Quesada y Eladio Domínguez. Con un tono satírico pero contundente, la campaña presenta personajes como 'Picapuente', un "político paleolítico" empeñado en mantener el aislamiento del Noroeste, y los 'Aucalsarios', dinosaurios mercenarios que custodian el valle del Huerna.

El objetivo es movilizar a la sociedad para que el Ministerio de Transportes reconozca lo que la Unión Europea ya ha dictaminado: que la prórroga de la concesión hasta 2050 se realizó sin concurso público y, por tanto, vulnera el ordenamiento jurídico europeo.

Exigencia de responsabilidades

José Manuel Zapico fue tajante al señalar que la concesión debería haber finalizado en 2011. Desde entonces, la empresa privada ha obtenido beneficios millonarios que, según el sindicato, equivaldrían a inversiones estructurales masivas para León y Asturias.

"El Ministerio se niega en banda a reconocer una situación abusiva. Es el momento de que el Gobierno de España remueva los obstáculos y asuma que las decisiones políticas deben garantizar la igualdad territorial y no el interés de las concesionarias privadas", concluyeron.

Remarcaron que la prórroga hasta 2050 contraviene las normas de contratación pública de la UE, que la AP-66 mantiene uno de los peajes más caros de España y que León el doble castigo del peaje hacia Asturias y el de Astorga, limitando su competitividad. También, que la concesionaria no cumple con los estándares de calidad, especialmente en tramos como el de Campomanes, con hasta cinco puntos de un solo carril.