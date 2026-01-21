José María Fernández, gruista jubilado de León, la segunda víctima mortal de la provincia en la tragedia ferroviaria de Adamuz

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha vuelto a golpear con fuerza a la provincia de León. Según informa el Diario de Castilla y León, la incertidumbre que mantenían los familiares de José María Fernández, uno de los dos leoneses desaparecidos tras el siniestro del domingo 18 de enero, se ha convertido en una dolorosa confirmación: su cuerpo fue identificado por los equipos forenses en la tarde del martes 20 de enero.

José María Fernández, un hombre de unos 50 años, padre de dos hijos, jubilado y de profesión gruista y camionero, viajaba solo en el tren Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid cuando el convoy descarriló a la altura del municipio cordobés de Adamuz alrededor de las 19:45 horas. El accidente, que involucró una colisión con un Alvia de Renfe en sentido contrario (dirección Madrid-Huelva), ha dejado un balance oficial de 42 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, con labores de rescate e identificación que continúan en la zona.

La identificación, confirmada por fuentes de la investigación al citado medio, llegó cuando la familia ya se encontraba desplazada a Córdoba, aferrada aún a un hilo de esperanza tras casi 48 horas del fatal suceso. Finalmente, ese resquicio se apagó, sumando al leonés al trágico recuento de fallecidos en uno de los accidentes ferroviarios más graves de las últimas décadas en España.

Es el segundo leonés muerto en el siniestro ferroviario. El día anterior se confirmó el fallecimiento del otro leonés desaparecido, Julio Rodríguez Gómez, de 52 años y conocido en el mundo del baile como Julio Son. Su cuerpo fue localizado e identificado en la noche del martes mediante pruebas de ADN, tras un llamamiento desesperado de la familia en redes sociales. Rodríguez viajaba solo en el Alvia con destino a Huelva por motivos laborales relacionados con su trayectoria en la danza latina, donde era fundador de la escuela Salsón Dance en Zamora y gozaba de un amplio reconocimiento en el sector.

La investigación, liderada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), apunta a una posible rotura en la vía como factor clave, con muescas detectadas en las ruedas del Iryo (hasta del tamaño de una moneda) que podrían coincidir con el punto del descarrilamiento en el kilómetro 318 de la línea Madrid-Sevilla. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el incidente como "tremendamente extraño" dada la reciente revisión de la infraestructura y ha precisado que el impacto entre los trenes ocurrió en menos de nueve segundos tras el descarrilamiento inicial.