Confirmada la muerte del leonés Julio Rodríguez en el accidente del tren de Adamuz

El cadáver del leonés Julio Rodríguez apareció a primera hora de la noche del martes entre los escombros de uno de los vagones removidos ayer por la Guardia Civil, que confirmó a la familia los peores presagios.

Profesor de danzas modernas y dueño de dos negocios dedicados al mundo de la música, se dirigía a Huelva en el tren que sufrió el accidente en primer lugar, a tenor de la teoría de los investigadores. La Guardia Civil notificó a sus allegados que los peores presagios se habían cumplido y procedió al trámite de informar de su fallecimiento y de corroborar su identidad.

Julio había puesto en marcha dos sellos, Salson, en Zamora y Salamanca. Eran su vida y su pasión. También el mundo de la disco, en su condición de DJ. De las dos esferas había surgido una intensa vida social que le hizo partícipe de numerosas actividades. Casi un millar de personas le seguían en sus redes sociales.

También había puesto en marcha una escuela de baile en Polígono X. «Era el encargado de organizar los principales eventos de salsa de todo el país», asegura un compañero de profesión. «Estamos seguros de que iba a bordo del tren y se dirigía a Andalucía por motivos profesionales», insiste el interlocutor. «No había evento de primer nivel en el que no estuviera implicado, o con las pantallas o con los equipos de sonido», dice alguien que lo conocía bien. «Trabajamos juntos muchos años».

Julio tenía 52 años y su familia había puesto a disposición de la Guardia Civil el material genético pertinente para su posible identificación. Con los restos hallados y cotejadas las muestras de ADN se pudo certificar su fallecimiento. La consternación se apoderó de sus compañeros de profesión a primera hora de la noche. La familia espera indicaciones para organizar el sepelio.