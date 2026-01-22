Correos diseña sellos personales para 119 leoneses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Correos gestionó en León 119 peticiones de sellos personalizados en León en 2025. Este servicio, conocido como Tusello, permite convertir cualquier imagen en un timbre de curso legal que puede circular por la red postal nacional e internacional.

El contenido generado por IA puede ser incorrecto. Frente al calendario oficial de emisiones de sellos, que pone en circulación un número limitado de efectos con temáticas variadas de interés general, Tusello abre la puerta a la creatividad individual. Las imágenes elegidas se imprimen en etiquetas autoadhesivas con todos los elementos identificativos de un sello de Correos, convirtiéndose en piezas únicas que viajan por todo el mundo y que, además, son objeto de colección.

El proceso es sencillo: tras seleccionar la imagen, el cliente puede elegir entre varios formatos (pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 con viñeta o 25 clásicos, en papel fluorescente tamaño DIN A4). Una vez validado el diseño por Correos, el pedido se envía gratuitamente al domicilio indicado. Las tarifas dependen del peso y destino de los envíos que se franqueen con estos sellos.

EN CUALQUIER OFICINA

Quienes deseen crear su propio Tusello pueden hacerlo en cualquier oficina de Correos o a través de la Oficina Virtual de Correos, de forma rápida y gratuita.

Desde su lanzamiento en 2007, este producto se ha utilizado para promocionar destinos turísticos, empresas, exposiciones, publicaciones, servicios y para conmemorar efemérides. También es muy popular en celebraciones familiares como bodas, bautizos o aniversarios, ofreciendo una forma original y duradera de compartir momentos especiales.

Además de su función postal, los productos filatélicos de Correos son un soporte excepcional para difundir cultura, valores y acontecimientos relevantes del entorno más cercano, según especifica Correos en una nota de prensa.

También ha puesto en circulación una emisión especial dedicada a la Casa Real Española, que se compone de una hoja bloque con dos sellos dedicados a su S.M. el Rey Felipe VI y a S.A.R. la Princesa de Asturias, sobre una imagen del Congreso de los Diputados, sede de la monarquía parlamentaria de nuestro país y representante del pueblo español. Con esta emisión, en la que por primera vez el Rey y la Princesa aparecen juntos en dos sellos diferentes, se quiere rendir homenaje a esta institución histórica que representa a la monarquía en el marco del sistema constitucional del país.

A estos sellos se suma la serie básica o general, que se pone en circulación cada año para cubrir una amplia gama de valores faciales para atender las principales tarifas de franqueo.