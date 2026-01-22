El rosario de averías de Feve en León le cuesta a Renfe 650 euros cada día

La manifestación recorre la traza de Feve entre la Asunción y la estación de Matallana en León.Virginia Moran

La Plataforma en Defensa de Feve ha revelado datos preocupantes sobre el servicio de Cercanías de ancho métrico (antigua Feve) en León, correspondientes a 2024. Según información obtenida mediante la Ley de Transparencia tras un recurso estimado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno —ya que el Ministerio de Transportes denegó inicialmente la solicitud—, Renfe destinó 233.894,39 euros (IVA excluido) en servicios de autobús y taxi para atender incidencias no programadas en la línea durante el año pasado.

Este importe equivale a un gasto medio de aproximadamente 650 euros diarios en sustituciones por transporte alternativo, lo que evidencia la frecuencia de las averías, retrasos y supresiones que afectan al servicio.

El desglose anual proporcionado por Renfe-Operadora, firmado por el Director General Adjunto a la Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales, Sergio Bueno Illescas, muestra una tendencia al alza en los últimos años:

2019: 40.150,84 €

2020: 21.298,17 €

2021: 80.686,36 €

2022: 102.221,54 €

2023: 78.930,23 €

2024: 233.894,39 €

En total, desde 2019 el gasto acumulado supera los 557.000 euros (sin IVA), solo en estos conceptos de transporte alternativo por incidencias diarias, sin incluir otros costes asociados a obras de Adif.

La Plataforma interpreta estos números como prueba de graves deficiencias en la gestión del personal y del material rodante, agravadas por la fallida integración del tren en la ciudad de León, que desde hace años genera críticas por incumplimientos del Convenio Marco de 2010.

La organización denuncia que el Ministerio obstaculiza el acceso al expediente completo de dicha integración, mientras que el Ayuntamiento de León no responde a ninguna de las más de 12 solicitudes enviadas.

Estos datos se hacen públicos apenas días después del éxito de la manifestación del domingo 18 de enero de 2026, en la que centenares de leoneses (estimaciones entre 6.500 y más de 12.000 participantes según distintas fuentes) formaron una cadena humana desde el apeadero de La Asunción hasta la estación de Matallana, y marcharon después hasta la Plaza de San Marcelo.

Allí leyeron un manifiesto exigiendo que no se "entierre" la Feve mediante soterramientos o sustituciones por autobuses, y reclamando el regreso del tren al centro urbano.

La Plataforma mantiene su actividad reivindicativa: este sábado y todos los sábados, realiza un corte simbólico del tráfico en la avenida Padre Isla, a la altura de la estación de Matallana, de 13:30 a 14:00 horas, para visibilizar la demanda de un servicio ferroviario digno y fiable para la capital y los municipios de la Montaña Oriental leonesa.