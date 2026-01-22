La plaza de Santo Martino en León se convierte en pista de patinaje

La helada trasladó este jueves por la mañana la pista de patinaje de Espacio León a la plaza de Santo Martino. En las primeras horas, después de que la madrugada sorprendiera sin que se hubiese esparcido sal, se acumularon hasta media docena de incidentes por resbalones, algunos de los cuales obligaron a la asistencia de los servicios sanitarios.

La acumulación de caídas por el hielo hizo que la Policía Local optara por colocar una cinta en el lado norte de la plaza, acordonada de forma precaria desde la estatua de Alfonso IX hasta los árboles, ahí donde más umbría se acumula.

La medida atenuó la incidencia de las caídas en la plaza Santo Martino, donde los vecinos se quejan, todos los inviernos, del peligro por el pavimento resbaladizo.