El alcalde de Villaquilambre pide al PP un frente común para obras clave

«Quiero que venga con nosotros y que reivindique que se construyan ya el instituto y el centro de salud, porque esto lo tiene que defender la Corporación entera». Con esas palabras, el alcalde de Villaquilambre, el leonesista Vicente Álvarez, instó al portavoz popular y exregidor del PP, Manuel García, a formar un frente común «en favor de los vecinos» para que medie ante su partido en la Junta y avancen dos proyectos clave para el municipio, cifrados en 19 millones de euros.

Y García, a la salida del pleno donde se formuló esa petición, aseguró que recogía «el guante» y que promoverá reuniones con Educación y Sanidad. No en balde, en su mandato se avanzó en la cesión del suelo al ejecutivo autonómico y la consecución de 1,5 millones para urbanizar la zona.

Labor que continuó el tripartito actual. El alcalde reiteró que Villaquilambre «ha hecho los deberes. Educación ya tiene a su nombre la parcela para que levante el instituto», pero recibió una comunicación de la consejería indicando que ralentizaban los trabajos «porque no se ha soterrado la línea eléctrica». Una cuestión que Álvarez negó, porque ya está ejecutado y con arquetas a cada lado. «Sólo falta que Iberdrola venga a conectar, pero eso no impide que la Junta inicie la obra que, por cierto, no está ni licitada». El edificio, según el proyecto, dispondrá de 4.500 metros cuadrados para albergar a más de 600 alumnos.

Se trata de una revindicación histórica, ya que Villaquilambre es el único municipio de más de 15.000 habitantes de CyL que aún carece de instituto público en la autonomía. Junto a él se prometió construir el macro centro de salud de 5,8 millones y 2.000 metros cuadrados para 12 consultas de medicina general, 12 de enfermería, área de pediatría, salud bucodental, fisioterapia y urgencias. Pero nada más se sabe.

De hecho, tras la cesión del terreno por parte de Villaquilambre, los proyectos están en el «horno», pero no acaban de arrancar y ahí es donde Álvarez pidió al PP, en la oposición, que se involucre para empujarlos. También indicó que él ya llama «constantemente» y está mandando oficios «para no dar excusas de que las obras no se hagan, pero no sé si tendremos una cruz marcada de algún consejero», en referencia al de Sanidad, que, según el concejal de Urbanismo, Rubén Sánchez, «ni coge el teléfono». El pleno se celebró a instancias del PP para repasar los proyectos que ve «paralizados» en el municipio, tras 3 años de tripartito, como el IES y el ambulatorio, el cuartel de la Guardia Civil; el polígono, «ya que parece que la legislatura acabará sin un metro para empresas», apostilló el portavoz de Vive, Ricardo de Dios; la ampliación de las piscinas y los convenios con los trabajadores. García echa de menos campañas para alcanzar los 20.000 empadronados.

Los impulsores del centro comercial junto a la ronda Este siguieron con atención el pleno.Virginia Moran

La situación de la línea de Feve sin llegar al centro urbano puso el contrapunto para que la reivindicación sea al PSOE. García aceptó el reto de mediar en Valladolid, pero exigió reciprocidad a UPL-PSOE-Podemos para que la presión por el tren se dirija con la misma intensidad hacia Madrid.

Centro comercial

La Corporación de Villaquilambre inició el día con otro pleno donde se aprobó adaptar el PGOU a la Norma Técnica Urbanística sobre Equipamiento Comercial de Castilla y León para Gran Establecimiento Comercial para allanar los trámites para que el centro comercial Reino de León tenga su 'gemelo' en terrenos de Villaobispo de las Regueras. Un ambicioso proyecto que generará 300 empleos y supondrá una inversión de 30 millones para construir las naves y adecuar el entorno de una parcela de 28.000 metros cuadrados.

Entre otras cuestiones prevé modificaciones sobre la dotación de aparcamientos de uso público al servicio exclusivo del establecimiento comercial. También se regula la obligatoriedad de planificar en futuros desarrollos vías peatonales seguras, muelles de descarga u otras instalaciones que puedan ocasionar molestias, lo más alejadas posible de las zonas residenciales ; es decir la integración del futuro gran establecimiento con los vecinos de la zona.

Esta aprobación inicial somete el documento a un periodo de exposición pública de un mes. En paralelo se ha gestionado el plan de Actuación y Reparcelación de la unidad de actuación 2 del SUR-29 necesario para que la presentación de proyectos que se adecúen a las parcelas.

Una vez finalicen los trámites administrativos los interesados podrán presentar sus proyectos.