De los «cholletes que nos dejaron» al «vaya rapapolvo, está usted desatado»
El concejal de Urbanismo (PSOE) de Villaquilambre replicó al PP sobre la supuesta paralización de obras con explicaciones a toda velocidad, el secretario tuvo que pedir al alcalde que pusiera orden ante el debate "sin orden" y las risas que se sucedieron
El momento álgido del pleno se produjo con la contestación del concejal de Urbanismo al listado de obras que el PP considera «paralizadas» en Villaquilambre tras 3 años del tripartito. Rubén Sánchez espetó a los populares: «ustedes dejan, también dejan cholletes», en referencia a la situación del consultorio de Villanueva, abocado al cierre, por el mal estado.
Su verbo 'disparado' a toda velocidad hizo exclamar al portavoz del PP, Manuel García, «vaya rapapolvo que nos ha echado, está desatado».
Y ante el cruce de opiniones y risas que se sucedieron luego, el secretario pidió incluso al alcalde que pusiera orden. El regidor, divertido, señaló, «pues a mí me parece que está muy bien el debate y que la gente sepa lo que se hizo y lo que se está haciendo.