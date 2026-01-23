El sorteo de la Lotería Nacional deja un segundo premio en León
el billete premiado se ha consignado en el despacho receptor 45725 de León, ubicado en Avenida José Mª Fernández, 40
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 22 de enero, ha dejado parte de un segundo premio, que ha recaído en el número 97.196 y está dotado con 60.000 euros, en León y en Palencia, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press a través de un comunicado.
Los billetes premiados se han consignado en el despacho receptor 45725 de León, sito en Avenida José Mª Fernández, 40, y en el 59420 de Palencia, ubicado en Los Abetos, 9, entre un total de cinco puntos de venta agraciados.
Los reintegros han sido para el 9, el 0 y el 5.