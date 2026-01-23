El sorteo de la Lotería Nacional deja un segundo premio en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 22 de enero, ha dejado parte de un segundo premio, que ha recaído en el número 97.196 y está dotado con 60.000 euros, en León y en Palencia, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press a través de un comunicado.

Los billetes premiados se han consignado en el despacho receptor 45725 de León, sito en Avenida José Mª Fernández, 40, y en el 59420 de Palencia, ubicado en Los Abetos, 9, entre un total de cinco puntos de venta agraciados.

Los reintegros han sido para el 9, el 0 y el 5.