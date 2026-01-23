El Ayuntamiento de León declara el nivel 1 de emergencia municipal por la nevada y el temporal

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León declaró hoy el nivel 1 de emergencia municipal del Plan de Nevadas y Viabilidad Invernal para hacer frente al temporal de nieve y bajas temperaturas que esta madrugada llegó a la capital leonesa.

Los servicios municipales se han dispuesto conforme al operativo que anualmente se coordina al inicio del invierno y que estipula el refuerzo del Servicio de Limpieza con el reparto de fundentes y al que acompaña un operativo especial de la Policía Local y de Protección Civil.

En cuanto al tráfico rodado, la Policía Local de León se desplegó en los cruces con más tránsito de vehículos para garantizar la seguridad del tráfico. Las patrullas también garantizan desde primera hora los accesos al Complejo Asistencial Universitario de León y al Hospital Monte San Isidro.

Por su parte, el Servicio de Limpieza cuenta con tres vehículos que despejan la nieve de los accesos a centros de salud y zonas más transitadas de la ciudad. También mantienen operativas cuatro esparcidoras de sal, a las que se suma el esparcimiento manual de los barrenderos.

Actualmente, los trabajos también pasan por la distribución de sacas de fundentes en plaza de San Marcos, entorno de la Estación de Matallana, plaza del Espolón, plaza Severiano Ibáñez, Centro de Salud de La Palomera, Iglesia de la Asunción, Mariano Andrés, Álvaro López Núñez con carretera Asturias, Pabellón Polideportivo de San Esteban, Reyes Leoneses con Cruz Roja, Eras de Renueva, rotonda de Carlos Pinilla, en el antiguo paso de nivel, Iglesia de Santa Ana, Fray Luis de León, rotonda de Alcalde Miguel Castaño con Fernández Ladreda, en Fernández Ladreda junto a la Comandancia de la Guardia Civil y en la Iglesia de Puente Castro.

Fuentes municipales trasladaron que la previsión del tiempo para las próximas jornadas mantiene bajas temperaturas y precipitaciones en forma de nieve, lo que conllevará el mantenimiento de este dispositivo.