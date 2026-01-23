León convoca una manifestación por Palestina este 31 de enero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 31 de enero, en el marco del Día Internacional de la Paz, León-Llión acogerá una manifestación que se suma a las movilizaciones convocadas en distintos puntos del Estado y a nivel internacional. La marcha tendrá lugar de 12:00 a 13:00 horas, con inicio en Guzmán el Bueno y final en la Catedral.

Desde la plataforma Llión con Palestina queremos subrayar que la violencia imperialista continúa golpeando a los pueblos del mundo. El pueblo palestino sigue sufriendo una agresión sistemática y criminal por parte del fallido "Estado" de Israel, con asesinatos, desplazamientos forzados y una vulneración constante del derecho internacional que no ha cesado en ningún momento.

La gravísima vulneración de los derechos humanos establecidos desde hace cientos de años que justo ahora está perpetrando el presidente de los EEUU de Norteamérica, Trump, contra el pueblo palestino, con su falsa junta de "paz" en la que busca crear su resort de lujo, como ya dejó claro a comienzos del año pasado, no es sino un motivo más por el que todos y todas las y los leoneses tenemos que salir a la calle este 31 de enero: somos lo único que le queda a Palestina.

La manifestación cuenta con la adhesión de Marea Palestina León-Llión, así como con el respaldo de distintos colectivos y organizaciones sociales y políticas como CGT, Podemos, o Amnistía Internacional, entre otras.

A las 11:50 horas del mismo día se celebrará una rueda de prensa, en la que detallaremos los motivos de la convocatoria y reafirmaremos nuestro compromiso con la lucha por la paz, la justicia y el antiimperialismo a nivel internacional.

Así mismo, y coordinado por nuestra plataforma, se realizarán manifestaciones con el mismo motivo en Astorga-Estorga, Ponferrada y Laciana-Tsaciana:

- Astorga-Estorga: 31 de enero a las 12:00h, en la plaza Mayor de Astorga.

- Ponferrada: 31 de enero a las 12:30h, en la plaza Lazurtegui.

- Laciana-Tsaciana: aún sin concretar.