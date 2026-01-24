Los virus ponen «al límite» al Monte San Isidro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de León denunció ayer la «saturación» y la «insostenible» carga de trabajo que soporta el personal del Hospital Monte San Isidro, donde el incremento estacional de ingresos derivados de virus respiratorios «ha llevado al límite a una plantilla que ya partía de ratios ajustadas para la complejidad de sus pacientes», por lo que exigió el refuerzo del personal de Enfermería y auxiliares.

Desde CC OO recuerdan que el perfil de usuario del Hospital Monte San Isidro «no es el de un paciente agudo convencional», sino que se trata mayoritariamente de «personas de edad avanzada y con patologías crónicas multiorgánicas que requieren cuidados de enfermería más intensos». Sin embargo, la actual «presión asistencial» está «incrementando de manera muy significativa» el estrés de los profesionales de enfermería y auxiliares y «comprometiendo la calidad de la atención que reciben los pacientes más vulnerables de la provincia».

Ante esta situación el sindicato trasladó a la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de León la «necesidad imperiosa» de adecuar los recursos humanos a la realidad asistencial del centro, al considerarlo una «medida esencial» para evitar el colapso del servicio durante los períodos de mayor presión asistencial. Además, reclamó el refuerzo con un profesional en los turnos de mañana y tarde de lunes a domingo para enfermería y técnicos de cuidados de atención en enfermería.

«No podemos permitir que la atención a nuestros pacientes y usuarios dependa del sobreesfuerzo heroico de las trabajadoras y trabajadores. El Hospital Monte San Isidro es un pilar del Hospital de León y su dotación debe ser acorde a las necesidades de quienes allí están ingresados, por lo que un aumento de un profesional por turno es una inversión mínima para garantizar una asistencia digna y segura», señaló la coordinadora de la federación de Sanidad de León, Dulci Álvarez, quien instó a la dirección y gerencia del complejo hospitalario a «actuar con celeridad».

El sindicato advirtió también que permanecerá vigilante y no descarta emprender más acciones si no se corrigen «de inmediato» las deficiencias de personal que «ponen en jaque el sistema sanitario público leonés».