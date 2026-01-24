Diario de León

León se presenta con 1.821 electores menos a las elecciones autonómicas

El censo para la cita del 15 de marzo crece sobre todo gracias a Valladolid y Burgos. El incremento de 5.038 leoneses en el extranjero no palía la pérdida de 6.859 respecto a 2022

Jesus F. Salvadores

Redacción
León

León presenta 424.287 electores convocados para poder ejercer el voto en los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo. La cifra supone una merma de 1.821 votantes potenciales con respecto a las urnas de hace cuatro años. La resta sale de los 6.859 leoneses menos a los que no les llegará la papeleta a su residencia en la provincia leonesa porque se han ido. No sirven para compensar los 5.038 ciudadanos a mayores que se anotan en el censo de residentes en el extranjero, como se recoige en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre los que se hace constar además que habrá 14.206 vecinos a los que se cita por primera vez para que estrenen su derecho al sufragio.

Los datos se encuadran en una radiografía autonómica en la que se inscriben 2.097.768 electores. Pese al retroceso en León, en Palencia, en Ávila y, sobre todo, en Zamora, que pierde 3.152 votantes, el censo crece en 3.145 votantes respecto a las anterior cita con las urnas del 13 de febrero de 2022, lo que supone un 0,2% más. Lo hace gracias a la pujanza de Valladolid, donde aparecen 6.725 votantes más que hace cuatro años, y Burgos, donde se anotan 2.019 votantes a mayores. La evolución responde a un incremento del censo en el extranjero de 20.043 y una reducción de 16.898 en el de residentes en la comunidad.

De los electores totales, 1.917.546 residen en Castilla y León y 180.222 en el extranjero. Además, 81.890 podrán participar por primera vez en unas elecciones a las Cortes por haber cumplido 18 años desde la anterior votación hace cuatro años. El censo electoral se podrá consultar del 26 de enero al 2 de febrero y en esta ocasión los residentes en el extranjero podrán participar sin solicitud previa y recibirán la documentación necesaria en sus domicilios. En conjunto, habrá 2.362 distritos; 3.509 secciones; 4.470 mesas electorales y 2.910 locales.

La consulta del censo para posibles errores va del 26 al 2 de febrero

El Ayuntamiento de León dispondrá de un servicio de consulta de las listas electorales vigentes desde el próximo lunes, 26 de enero, hasta el siguiente, 2 de febrero, ambos incluidos, en el servicio de Servicio de Información y Registro situado en la planta baja del edificio de la avenida Ordoño II, que estará disponible de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y el sábado y domingo de 10.00 a 14.00 horas. Dentro de este plazo, y de acuerdo con la normativa vigente, cualquier persona podrá formular sus reclamaciones dirigidas a la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, aunque sólo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello. Las reclamaciones podrán presentarse directamente pro parte de los ciudadanos en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral correspondiente o a través del Ayuntamiento, que remitirá el impreso de manera inmediata a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.
