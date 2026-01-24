Un ciclista resulta herido tras colisionar con un turismo en la plaza de la Inmaculada de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de 42 años ha resultado herido este sábado por la mañana al colisionar su bicicleta con un turismo en la Plaza de la Inmaculada, en pleno centro de la capital leonesa.

El accidente se produjo a las 09:10 horas, momento en el que la Policía Local de León solicitó asistencia sanitaria urgente a través del Centro de Emergencias 112 Castilla y León. El herido se queja principalmente de dolores en la cadera tras el impacto.

Inmediatamente, el 112 dio aviso al Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl), que movilizó una ambulancia al lugar de los hechos para atender al ciclista y valorar la necesidad de su traslado a un centro hospitalario. Agentes de la Policía Local se personaron en la zona para regular el tráfico y realizar las primeras diligencias del suceso, cuyas circunstancias exactas están siendo investigadas.