UPL se propone como objetivo ser la fuerza más votada en León el 15-M

Unión del Pueblo Leonés (UPL) hizo ayer un balance «serio, riguroso y documentado» de los cuatros años de legislatura en las Cortes de Castilla y León en los que defendió ser la fuerza política «útil, constante y eficaz» en la defensa de los intereses de León, Zamora y Salamanca. En ello coincidieron la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, el vicesecretario de UPL, Luis Mariano Santos, y el presidente de UPL, Carlos J. Salgado, que fueron los encargados de valorar esta etapa que el pasado lunes concluyó.

Así, Salgado reafirmó que la formación leonesista «conoce en profundidad» los problemas de la Región Leonesa y que se ha demostrado que «somos alternativa política real» a un modelo autonómico actual incapaz de revertir la decadencia económica, demográfica y social que sufre nuestra tierra. «Somos una fuerza política útil, de trabajo constante para reivindicar las necesidades de León, Zamora y Salamanca y somos eficaces a la hora de defender todo lo que beneficia a la Región Leonesa», incidió.

Tras ello, Santos, que en estos cuatro años fue el portavoz de UPL en las Cortes, destacó el trabajo realizado en la institución autonómica en estos cuatro años ante un gobierno del PP y VOX primero y del PP luego en solitario, que son la muestra de «la debilidad y la incapacidad» de legislar. En esta línea, reconoció «la debilidad del ejecutivo» en materia económica al ser incapaz de aprobar Presupuestos y prorrogándolos año tras año o a la hora de legislar en materias tan importantes como la despoblación con «la anunciada» Ley de Dinamización Demográfica que quedó en eso, un simple anuncio al estilo que nos tienen acostumbrados de «campaña constante de venta de proyectos». También se evidencia esa debilidad en el desarrollo de leyes que pudiesen servir para el desarrollo socioeconómico de este territorio o con planes de empleo que «no han sido efectivos» a la hora de generar actividad como ejemplo, León y Zamora lideren las peores tasas de actividad del país. «Incapaz ha sido un ejecutivo que no presentó un Plan de Carreteras, pero que sí nombró a Luis Fuentes como delegado para el Corredor Atlántico que nadie sabe a qué se dedicaba, pero que sí cobraba muy bien: como ellos dicen, mucho ruido, pero pocas nueces».

Una legislatura que «pasará a la historia» como una de las peores, marcada para siempre «por los graves incendios forestales de 2022 y de 2025 sin tomar medidas por parte de la Junta de Castilla y León».