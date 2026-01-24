UPL pide la retirada del semáforo de la plaza de Santo Domingo y la reprogramación de los de la avenida Independencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ha registrado una solicitud formal dirigida al equipo de gobierno para que proceda a la retirada inmediata del semáforo ubicado en la plaza de Santo Domingo, enfrente del reloj.

Según argumenta UPL en su nota de prensa, este semáforo "carece actualmente de utilidad" y genera confusión entre los conductores. En su origen, regulaba la salida de vehículos del aparcamiento de San Marcelo, una función que ha perdido todo sentido con el paso del tiempo y no se ajusta a la realidad actual del tráfico en la zona. Mantener un dispositivo sin propósito claro, afirman, va en contra de una ordenación racional del espacio urbano.

Además, los leonesistas reclaman una revisión y racionalización de los semáforos que controlan el acceso y salida de la avenida de Independencia. Estos fueron programados en un contexto anterior a la peatonalización de Ordoño II, cuando esa avenida aún permitía el tráfico rodado, por lo que sus tiempos y ciclos ya no responden a la configuración viaria actual.

UPL también señala que carecen de sentido el semáforo en la propia avenida de Independencia y el ubicado en el Arco de Ánimas, que regula la salida desde esa calle. Tras la peatonalización, su única función restante es facilitar la salida de residentes de garajes privados, lo que no justifica una regulación semafórica completa en el cruce.

El grupo insiste en que es "imprescindible" reprogramar estos semáforos para adaptarlos a la nueva realidad de la movilidad en el centro de la ciudad, mejorar la fluidez del tráfico, reducir esperas innecesarias tanto para peatones como para vehículos y contribuir a una circulación más eficiente. Desde UPL destacan que se trata de actuaciones sencillas y de bajo coste que tendrían un impacto positivo en uno de los puntos más transitados de León, tanto por vehículos como por peatones, y que responden al importante cambio que supuso la peatonalización de Ordoño II en la dinámica urbana.El equipo de gobierno aún no ha respondido oficialmente a esta petición.